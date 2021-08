Tettnanger Narren versammeln sich im Schloss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon zum zweiten Mal hat die Narrenzunft Tettnang e.V. ihre turnusgemäße Jahreshauptversammlung im Tettnanger Schlossinnenhof durchgeführt. Bei bestem Sommerwetter konnte Zunftmeister Michael Abele und sein Vorstand am Freitag, den 23.07. die versammelten Mitglieder begrüßen. Nach den einleitenden Worten gab es ein Totengedenken für die verstorbenen, jedoch unvergessenen Zunftmitglieder Michael Gürgen und Gebhard Probst.

Stellvertretend für Geschäftsführer Oliver Kirsch stellte Vizezunftmeister Florian Rosczyk den Geschäftsbericht für das Narrenjahr seit der letzten Hauptversammlung vor. So gab es Corona-bedingt nur sehr wenige Vorstands-, Zunftrats- oder Teamsitzungen. In seinem Amt als Vizezunftmeister konnte Florian Rosczyk dann vermelden, dass die Zahl der aktiven Mitglieder wieder über 800 liegt. Anschließend stellte Zunftkassiererin Susi Duda den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine korrekte Kassenführung, was zur einstimmigen Entlastung führte.

Den Rückblick auf die vergangene Fasnet übernahm Zunftmeister Abele. In seiner Ansprache wurde deutlich, dass die Tettnanger Fasnet keinesfalls ausgefallen ist – sie wurde nur anders gelebt. Neben diversen Aktionen von Wedeln zum Häsabstauben über einen virtuellen Weiberabend bis hin zur Onlineausgabe von „The Voice of Tettnang“ fand vor allem die Fasnetsbox mit Utensilien für eine „Fasnet dahoim“ tollen Anklang. Aber am schönsten, so Abele, waren doch die Narren, die in ihrem Häs im Städtle unterwegs waren. Die Freude der Bevölkerung, die hier den Narren entgegengebracht wurde, war beindruckend. Auch die Fähnele und der aufgestellte Narrenbaum am Bärenplatz brachten ein Gefühl von Fasnet in einer besonderen Zeit in die Stadt. Mit großem Dank an seine Vorstandskollegen, den gesamten Zunftrat sowie an alle Mitglieder für die Unterstützung bat Michael Abele um Entlastung, was ebenfalls einstimmig befürwortet wurde.

Als neue Zunfträtin wurde Katharina Raab in das Gremium gewählt und auch gleichzeitig zur neuen Schriftführerin ernannt. Anschließend folgten die Berichte aus dem Jungzunftrat, vorgetragen von Jakob Gürgen, sowie des Fanfahrenzugs Montfort von Christian Bär.

Nach den Ehrungen von langjährigen Mitgliedern wurde ein Blick auf die kommende Fasnet 2022 gewagt. Straßenchef Marc Müller und Saalchef Thomas Raab hoffen auf eine Fasnet wie vor Corona, planen jedoch jetzt schon mit Hygienekonzepten bei Veranstaltungen.