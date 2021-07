Tettnanger Musikschüler kommen bei „Jugend musiziert“ weiter zum Landeswettbewerb

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb haben sich sieben junge Musikerinnen und Musiker der Städtischen Musikschule Tettnang in den Altersgruppen eins und zwei ausschließlich erste Preise erspielt. Wie die Musikschule mitteilt sind vier der Spieler sogar zum Landeswettbewerb weitergekommen.

Musikschulleiter Wolfram Lutz zeigt sich über das hervorragende Ergebnis des Regionalwettbewerbes sehr beeindruckt. Denn trotz des aufgrund von Corona verschobenen Wettbewerbs und des pandemiebedingt digital durchgeführten Unterrichtes, blieben die musikbegeisterten Kinder in der Vorbereitung auf den Wettbewerb fleißig am Ball, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Höchstpunktzahl mit 25 Punkten, verbunden mit einem ersten Preis, wurde aufgrund ihrer Leistung Carlotta Plomin (Duo Klavier und Streichinstrument) in der Altersstufe zwei zuerkannt.

Ebenfalls mit einem ersten Preis zum Landeswettbewerb weitergleitet werden in der Altersgruppe zwei mit hervorragenden 24 Punkten Lorenz Murray (Trompete), bzw. mit 23 Punkten Marleen Brandys (Trompete) und Arizue Knecht (Gitarre).

Über einen ersten Preis ohne Weiterleitung dürfen sich mit 21 Punkten Johanna Vallaster und Sophia Brändle (beide Blockflöte) sowie Luca Rau (Trompete) in der Altersgruppe zwei freuen.