Tettnanger Musiker musizieren bei weltgrößtem Zupfmusik-Festival

Das Harfenensemble „Viva la harpa” der Musikschule Tettnang unter Leitung von Simone Häusler hat am Wochenende beim internationalen Eurofestival der Zupfmusik in Bruchsal gastiert. Beim weltgrößten Festival seiner Art standen 1500 Musiker aus der ganzen Welt in 40 Konzerten auf der Bühne.

Zupfensembles aus Amerika, Australien, China, Israel und aus ganz Europa sowie die deutschen Auswahl-Landesensembles der Bundesländer präsentierten einen Reigen an professioneller Zupfmusik aller Epochen und Stile in großer Bandbreite. Das Harfenensemble „Viva la harpa“ trat als einziges Harfenensemble mit einem viel beachteten Konzert mit minutenlangem Applaus am Eröffnungsabend des Festivals auf.

Das internationale Fachpublikum im ausverkauften Saal war laut Eigenbericht von dem hohen Niveau, der Performance und der Spielfreude des Harfenensembles derart begeistert, dass das Ensemble eingeladen wurde, beim nächsten internationalen Festival in vier Jahren erneut zu konzertieren. Insgesamt vier Tage weilten die Schüler der Musikschule Tettnang mit ihrer Dirigentin Simone Häusler in Bruchsal. Gemeinsam besuchten die insgesamt zehn Harfenensemblemitglieder, die Jüngste gerade erst zehn Jahre alt, zahlreiche Weltklasse-Konzerte und nahmen das Angebot an Ausstellungen wahr. Höhepunkt des Festivals war für alle der freundschaftliche Austausch und Kontakt mit den Musikern aus aller Herren Länder. So waren die Tettnanger mit ihrer Liebe zur Musik ganz global und mitten drin. Denn Musik ist die gemeinsame Sprache aller Menschen und verbindet über alle Grenzen hinweg.