Tettnanger Martinimarkt findet am 8. November wieder statt

In diesem Jahr findet in Tettnang wieder der traditionelle Martinimarkt statt. Am Dienstag, 8. November, werden im Bereich der Montfortstraße, Schlossstraße und auf dem Bärenplatz wieder zahlreiche Verkaufsstände zu finden sein.

Beginn ist um 9 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr geplant. Wegen der Belegung des Montfortplatzes durch den Markt wird der Wochenmarkt am Dienstag, 8. November, in den oberen Schlosspark verlegt, teilt die Stadt mit.