Tettnanger Mannschaft erfolgreich in Krumbach

Das Springturnier im benachbarten Krumbach ist für den Reitverein Tettnang meistens das abschließende Springturnier der Saison. Diesmal bildeten Mara Berndt, Anke Dormeyer sowie Julia und Ina Seifried mit ihren Pferden ein Team fürs Mannschaftsspringen.

Nach vier spannenden Runden konnten sie die goldenen Schleife mit nach Hause nehmen. In der Gesamtwertung belegten sie Platz drei. Auch im Oldie-Rider-Cup der PSK Oberschwaben fand das Finale in Krumbach statt. Peter Hutter auf „Calido di Coco“ sicherten sich im A-Springen den vierten Platz. Damit wurde er Zweiter in der Gesamtwertung. In Baindt belegte Hutter im A-Springen den siebten Platz. In Reichenbach/Fils fand ebenso ein Ü50-Springen statt. Peter Hutter belegte dort Rang drei. Mara Berndt kam mit ihrer Stute „Candlelight“ in Hauerz auf Rang vier im A-Springen. In Krumbach sicherte sie sich mit der Stute Platz neun im A-Springen. Auch für Anke Dormeyer lief es in Krumbach gut. Neben dem Sieg in der Mannschaftsprüfung konnte sie sich in der Stilspringprüfung Kl. A auf ihr Pferd Campino platzieren.

Denise Weishaupt ist mit dem Wallach „Le casai defensis“ immer noch erfolgreich unterwegs In Kreuth konnte sie sich den fünften Platz in der Stilspringprüfung Kl. A und im Zeitspringen Kl. A Rang sechs sichern. In Hauerz wurde sie Dritte im Stilspringen Kl. A.

Auch aus dem Dressurlager gibt es wieder Erfolge. Julia Rieger wurde mit dem Wallach Reality 3 in der Dressurprüfung Kl. A auf dem Turnier in Biberach. Corinna und Juliane Hirscher waren mit ihren Isländern in Waldburg auf dem Orientierungsritt und erreichten dabei den fünften Platz. Anabell Stranz nahm an dem Reitertag in Hepbach teil. Mit „Mister Pimpf“ gewann sie den Reiterwettbewerb.