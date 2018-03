Tettnanger müssen noch auf ihren „Bürgerbus“ warten

Von einem Bürgerbus ist Tettnang noch ein Stück entfernt. Wann er tatsächlich durch die Tettnanger Ortschaften fahren wird, ist unklar. Dennoch sind kleine Schritte getan: Noch vor der Sommerpause will der Arbeitskreis „Initaive Bürgerbus“ Konzepte für zwei Bürgerbus-Varianten im Gemeinderat vorstellen. Mit dessen Entscheidung sollen dann entscheidende Weichen gestellt werden.

Und, mit einer Befragung ist ein erster Schritt getan. Die Auswertung zeigt:, dass der Bedarf da ist. Deutschlandweit füllen Bürgerbusse inzwischen Lücken im ÖPNV-Netz: „In Deutschland gibt es 1000 Bürgerbus-Systeme. Die Tendenz ist steigend“, erläutert der Langnauer Ortschaftsrat Manfred Straub. Zielgruppen gibt es viele, was sie eint: Sie alle haben kein Auto, keine Mitfahrgelegegnheit, keine Anbindung an das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). „Diese autolosen Einwohner stellen eine Minderheit dar, haben aber natürlich ebenso Mobilitätsbedürfnisse“, so Straub. Eine dieser autolosen Zielgruppen: Senioren. 200 Senioren im Alter zwischen 60 und 90 Jahren in den Ortschaften Langnau und Tannau hat die Arbeitsgruppe befragt. Haben diese, als eine Zielgruppe, Bedarf an einem Bürgerbus? In welcher Form? Es sind solche Fragen, die die Umfrage im Zeitraum von Dezember 2017 bis Januar diesen Jahres beantworten sollte. Die Ergebnisse hat Straub als Mitglied des Arbeitskreises dem Gemeinderat vorgestellt: Etwa die Hälfte der Befragten wolle nach Tettnang, so Straub. Deren Ziele: Arztehaus, Klinik, Bärenplatz. Rund 40 Prozent nannte als Grund die medizinische Versorgung, jeweils rund 20 Prozent nannten außerdem den „Einkauf“ oder „Verwaltung“. Ein- bis zweimal in der Woche wollten die Befragten den Bedarf decken, ein Großteil zwischen Montag- und Freitagvormittag. Und, rund zwei Drittel favorisierten eine „Tür-zu-Tür-Beförderung“.

Für einen Betrieb gebe es grundsätzlich zwei Varianten, die Straub vorstellte (siehe Kasten). Beide Varianten werden in Nachbargemeinden Amtzell, Kressbronn und Meckenbeuren bereits umgesetzt. „Jede Gemeinde hat ihr individuelles Modell entwickeln müssen“, sagt Peter Bentele, Langnaus Ortsvorsteher und Projektleiter. „Ich denke, dass gilt auch für die Stadt Tettnang.“ Man sehe auch in den anderen Gemeinden, dass der Betrieb nach einer Zeit umgestellt wurde. „Ich glaube, dass die Ortschaften generell alle davon profitieren“, sagt Hubertus von Dewitz, Ortsvorsteher von Tannau. „Das Wichtigste ist, dass man anfängt und Erfahrungen sammelt. Änderungen durchzuführen, ist später nicht so schwierig. Das wichtigste ist, dass die Sache mal ins Laufen kommt, dass die Bürger auch was spüren.“ Und weiter: „Dass sie nicht nur Gerede hören, sondern das Ding auch nutzen können. Man tingelt immer so hin und her zwischen den verschiedenen Systemen.“

Tatsächlich scheint Tettnang im Vergleich mit der Nachbargemeinde Neukirch, die ebenfalls ein Bürgerbus-System einrichten will, hinterher zu tingeln. Dort hat Bürgermeister Reinhold Schnell bereits deutlich gemacht, dass man sich in Richtung sozialer Fahrdienst orientiere. In Tettnang steht eine konkrete Entscheidung aus: Der Arbeitskreis wird Satzungen und Betriebskonzepte für beide Varianten erarbeiten. Planungsergebnisse sollen vor der Sommerpause dem Gemeinderat vorgestellt werden. Sylvia Zwisler, Mitglied im Arbeitskreis und Gemeinderätin: „Unser grobes Ziel ist, die Vereinsgründung vor den Sommerferien und Ende des Jahres – spätestens im Januar 2019 – den Bus im Probebetrieb rollen zu lassen.“ Hierzu brauche es aber noch mehr Ehrenamtliche. Auf die, die sich gemeldet haben, werde man demnächst konkreter zukommen. Weitere Unterstützung erhoffe man sich von der Stadtverwaltung und Sponsoren.