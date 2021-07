Tettnanger Liberale wachsen

Zur Diskussion tagespolitischer Themen und zur Planung des anstehenden Bundestagswahlkampfs lud der FDP-Ortsverband laut Pressebericht Tettnang seine Mitglieder in das Restaurant Bäumle ein. Bei dieser Gelegenheit wurde außerdem ein neuer Vorstand gewählt.

Ortsvorsitzender Dogan Cimen betonte bei dieser Gelegenheit, „dass wir dank eines Mitgliederzuwachses von 50 Prozent, darunter zahlreiche junge und engagierte Neumitglieder, nun neue Herausforderungen angehen können“, so heißt es in dem Pressebericht. Nach einem starken Wahlkampf zur Landtagswahl im Frühjahr hat es sich der Ortsverbandes zum Ziel gemacht, weiterhin bürgernah und in verstärkter Präsenz die Kernthemen Bildung, Energiewende und Entbürokratisierung weiter voran zu treiben.

Darüber hinaus berichtete Gemeinderatsmitglied Gerhard Brugger von der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Freien Wählern in Tettnang sowie von aktuellen Änderungsanträgen bezüglich der Verkehrssituation in der Lindauer Straße. Hierzu sprach er sich erneut für einen modifizierten Kreisverkehr aus, „um einen standesgemäßen Tettnanger Ortseingang zu schaffen“.

Bei den Vorstandswahlen wurde der amtierende Ortsvorsitzende Dogan Cimen erneut im Amt bestätigt. Weiterhin wurden neu gewählt: Christof Ronge zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden, Stefan Rauscher zum Schatzmeister, Dominik Münsterer zum Schriftführer, Anton Renz zum Pressereferenten und Klaus Kuglmaier und Felix Sach zu Beisitzern. Neben dem noch amtierenden ersten Kassenprüfer Wolfgang Schulz wurde außerdem Jost Wünsche als zweiter Kassenprüfer neu gewählt.