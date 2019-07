Tettnanger Liberale blicken optimistisch in die Zukunft

Der FDP-Ortsverein hat die Mitglieder Ende vergangener Woche in den „Bären“ eingeladen. Es galt laut Vorsitzendem Dogan Cimen, eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Zu Gast waren FDP-Kreisvorsitzender Hans-Peter Wetzel und Landtagsabgeordneter Klaus Hoher, wie die FDP mitteilt. Cimen ging besonders auf den Erfolg bei den Kommunalwahlen ein.

Durch Verdopplung der Stimmenzahl konnte die Zahl der Mandate von einem auf vier erhöht werden und die FDP ist nun mit zwei Mitgliedern im Gemeinderat Tettnang, mit einem Mitglied im Ortschaftsrat Tannau und mit einem Mitglied im Kreistag des Bodenseekreises vertreten. Auch Kreisvorsitzender Wetzel freute sich, dass die FDP in der flächengrößten Gemeinde im Bodenseekreis nun einen FDP-Vertreter hat. Cimen berichtete ferner von einer guten Entwicklung des Ortsverbandes Tettnang mit einem erfreulichen Zuwachs vor allem an jungen Mitgliedern. Dem Ortsverband gehören derzeit 15 Mitglieder an.

Gemeinderat Gerhard Brugger berichtete, wie im Gemeinderat in einer Zählgemeinschaft mit den Freien Wählern die Politik und die Entscheidungen in der Gemeinde mit gestaltet wurden. Nach dem Bericht des Kassenprüfers Wolfgang Schulz, wurde der Vorstand entlastet und die Neuwahlen eingeleitet.

Als Vorsitzender wurde Dogan Cimen einstimmig bestätigt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde nach einer Stichwahl Manfred Moosmann gewählt. Als Schatzmeister wurde Manfred Brugger wiedergewählt und als dessen Stellvertreter Jost Wünsche. Als Beisitzer wurden Manfred Bobeck, Klaus Kuglmeier und Christof Ronge gewählt. Medien- und Internetbeauftragter ist weiterhin Manfred Brugger. Wolfgang Schulz bleibt Kassenprüfer.

Außerdem befasste die FDP sich mit neun Anträgen, die von Mitgliedern eingebracht wurden. Neben der Forderung, die unechte Teilortswahl endlich abzuschaffen ging es darum, die Verkehrssituation in der Lindauer Straße überprüfen zu lassen oder eine modifizierte Form eines Kreisverkehrs im Rat als Antrag einzubringen. Außerdem ging es um die Themen der Kommunalwahl und deren Umsetzung im Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat, die Umsetzung der Energiewende in Tettnang, die Forderung nach einem freien und leistungsfähigen offenen WLAN-Netz in der Stadt, sowie das Thema Jugendförderung und Zwang zur Schulbusnutzung.