Tettnanger Kolpingtheater spielt die Kriminalkomödie „Hokuspokus“

Nach drei Jahren Pause heißt es ab Donnerstag endlich wieder „Vorhang auf“ beim Theater der Kolpingfamilie Tettnang. Das diesjährige Theaterstück „Hokuspokus“ ist eine geistreiche Kriminalkomödie und eine Liebeserklärung an die Liebe von Curt Goetz aus dem Jahre 1926.

Mehrfach verfilmt, unter anderem mit Heinz Rühmann und Liselotte Pulver, zählt sie zu den Klassikern der Theaterliteratur. Curt Goetz selbst gilt als einer der brillantesten Komödienschreiber im deutschsprachigen Raum.

Aufführungen im Gemeindezentrum

Ein geheimnisvoller nächtlicher Besucher, genannt das Phantom, eine neugierige Nachbarin, ein nasses Kleidungsstück, Indizienbeweise, zwei Witwen und ein „Hokuspokus“ sind nur einige Zutaten zu dieser Kriminalkomödie, heißt es in der Vorschau.

Die Aufführungen im Katholischen Gemeindezentrum in Tettnang sind am Donnerstag, 5. Januar, 19 Uhr, Freitag, 6. Januar, 18 Uhr, Samstag, 7. Januar, 14 und 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Schuhhaus Jung und an der Abendkasse.