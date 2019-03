Tettnanger Kolpingsfamilie zieht Bilanz und sucht einen Schriftführer

Die Kolpingsfamilie Tettnang hat sich zur 151. Hauptversammlung im Gemeindezentrum St. Gallus getroffen. Das Treffen stand unter dem Motto: „Wer Mut zeigt, macht Mut“ von Adolf Kolping.

Begrüßt wurden die Anwesenden durch Thomas Volz, Sprecher des Leitungsteams, ehe Pfarrer Rudolf Hagmann die Mitglieder mit einem Impuls auf den Abend einstimmte. Zu Beginn erhielten die neuen Mitglieder als Geschenk fair gehandelten Tettnanger Kaffee und wurden unter Beifall der anwesenden Mitglieder begrüßt.

Es folgten Hinweise auf anstehende Termine in diesem Jahr wie die „KulTTour“ nach Füssen-Forgensee, die Maiandacht auf der Brünnensweiler Höhe mit anschließendem Hock sowie den mehrtägigen Ausflug zur Bundesgartenschau bei der 160 Jahre Diözese Rottenburg-Stuttgart gefeiert werden. Die Führung „Klosterbäckerin – eine köstliche Kostümführung“ in Weingarten rundet das Jahr ab.

Dankesworte gingen an das Nikolausteam mit Renate Rauscher-Röhr, das Theaterteam unter der Leitung von Johannes Stopper und an die Sternsinger mit Josef Hellmann. Schließlich wurden 78 Familien und 280 Kinder im Dezember durch Kolping-Nikoläuse und Knecht Ruprechts besucht. Dadurch konnte ein hervorragendes Spendenergebnis erreicht werden, welches den Tettnanger Kindergärten zugute kommt. Ebenfalls überwältigend war das Spendenergebnis der Sternsinger. 84 Kinder und ihre Begleiter sammelten 31365,97 Euro ein, welche Kindern in Simbabwe, Brasilien, Indien und Peru zugute kommen.

Das im Januar aufgeführte Theaterstück „Gerüchte … Gerüchte“ lockte trotz starken Schneefalls wieder über 1000 Zuschauer an. Ein großartiger Erfolg der nur durch viele helfende Hände und einem starken Schauspielerteam möglich ist.

Kassierer Meinrad Gaißer berichtete über Mitgliederzahlen, weitere Spendenergebnisse und legte den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Wolfgang Auchter bescheinigte dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung und Meinrad Gaißer sowie der gesamte Vorstand wurden einstimmig entlastet. Gelobt wurde das Leitungsteam durch Eberhard Rapel, welches derzeit immer noch auf der Suche nach einem neuen Schriftführer ist und hier nochmals alle Mitglieder um deren Mithilfe bat.

Zurückgeblickt wurde auch auf ein Jahr voller Jubiläen: 50 Jahre Sternsinger und 150 Jahre Kolping Tettnang konnten 2018 gefeiert werden.