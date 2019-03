Tettnanger Kolpingsfamilie plant Tagestour nach Füssen

Die Tettnanger Kolpingsfamilie bietet dieses Jahr einen Tagesausflug nach Füssen an. Durchgeführt wird der Ausflug am Samstag 29. Juni.

Die älteste Nennung Füssens findet sich laut Pressemitteilung der Kolpingsfamilie auf einem Grabstein des Heraclius „praepositus militum fotensium“ (Kommandant der Füssener Truppe). Im römischen Staatshandbuch „Notitia dignitatum“ aus dem 4./5. Jahrhundert werde ein Militärposten in „Foetibus“ beschrieben. Das Stadtwappen ist ein sogenanntes „ redendes Wappen“. Die Stadt mit ihrer Geschichte wird bei einer Stadtführung vorgestellt. Nach der Führung ist Mittagessen und Freizeit.

Der Nachmittag sieht eine Schifffahrt auf dem Forgensee vor. Berge und die Königsschlösser können vom See aus bestaunt werden. An der Anlegestelle „ Festspielhaus „ ist Zeit für Kaffee und Kuchen und einen Bummel am Ufer des Sees.

Der Heimweg führt über Wertach, Immenstaad, Bühl am Alpsee, mit einer Einkehr, zurück nach Tettnang. Auch Gäste sind laut der Kolpingsfamilie willkommen.