Tettnanger können gemeinsam vespern und Lebensmittel retten

Einmal im Monat lädt die Initiative „Lebensmittel reTTen“, die einen offenen Schrank am Montfortplatz betreut, in der Anlaufstelle zu einem zwanglosen „Veschper“ ein. Das offene Abendessen findet am Mittwoch, 7. Dezember, von 18 bis 19 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Montfortstraße 2, statt. Dazu sind alle interessierten Menschen eingeladen, die in zwangloser Runde miteinander vespern möchten, die Lust auf vegetarische oder vegane Ernährung haben oder auch solche, die aktiv helfen wollen, in Tettnang Lebensmittel zu retten.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Im Anschluss ab 19 Uhr findet das Organisations-Treffen der Initiative „Lebensmittel reTTen“ statt. Bei Fragen fungiert Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang als Ansprechpartnerin. Sie ist erreichbar per E-Mail an melanie.friedrich@tettnang.de oder unter Telefon 07542/51 01 07.