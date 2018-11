Der 15. und abschließende Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A2 ist am Sonntagnachmittag ausgetragen worden. An der Spitze konnte sich der SV Achberg durch einen 6:2-Heimsieg mit sieben Punkten vom Rest der Liga absetzen. Der TSV Tettnang verpasste beim 1:1 in Oberteuringen, dem Tabellenführer halbwegs auf den Fersen zu bleiben. Einen letztlich klaren Sieger gab es beim bayerischen Derby der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz, die zu Hause gegen den TSV Schlachters die Oberhand behielt.

Hier gewann die Mannschaft von SGM-Coach Thomas Kristen nach einer spannenden Schlussphase mit 3:1 und machte einen großen Sprung in der Tabelle auf den sechsten Platz. „Etwa ab der 30. Minute hat sich das Spiel gedreht“, berichtet Kristen über den Spielverlauf. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hausherren durch einen Treffer von Sven Grünenbrug mit 1:0 zwar vorne. Hier machte Schlachters vor der Halbzeitpause mächtig Druck, das zweite Tor des Tages fiel nach Wiederanpfiff jedoch auf der anderen Seite durch Stefan Eisenbach. Als TSV-Torjäger Jonas Hermann zum 1:2 verkürzte (85.), wurde es nochmals spannend. Doch der kurz zuvor eingewechselte Timo Kiefer traf zum erlösenden 3:1-Endstand für die Spielgemeinschaft.

Gute Torchancen hüben wie drüben: So verlief die Anfangsphase der Partie des SV Achberg gegen Kosova Weingarten. Doch drei Tore binnen sieben Minuten bescherten dem Spitzenreiter nach einer guten halben Stunde die vorentscheidende 3:0-Führung. Am Ende hieß es 6:2, für die Achberger war es der elfte Saisonsieg. Profitieren konnten die Mannen von SVA-Coach Michael Riechel auch durch das 1:1 im Verfolgerduell zwischen Oberteuringen und Tettnang.

Die beiden Tore fielen vor knapp 200 Zuschauern vor der Halbzeitpause. Dabei glich Simon Riether die Gästeführung von Marvin Tabler aus. „Wir hatten die Torchancen“, haderte Tettnangs Trainer Mico Susak mit den vergebenen Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte Tim Letsche nach gut 25 Minuten im Alleingang. Rückenwind bekam der TSV zudem durch den Platzverweis von Oberteuringens Michael Geiger (36.). In der zweiten Halbzeit bekam man ein eigenartiges Spiel zu sehen. Zwar hatten die Tettnanger mehr Ballbesitz, waren optisch zumeist überlegen und hätten in der Schlussphase durch einen Kopfball von Nick Feyer (80.) sowie einem Schuss von Jörg Dannecker (88.) alles klarmachen können. Die dezimierte Mannschaft von SVO-Coach Michael Krause hatte allerdings ebenfalls sehr gute Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch weder der Kopfball-Aufsetzer (49.) und ein Lupfer von Lukas Rueß (58.) noch Riether, nach einem Sololauf von Simon Frech, waren erfolgreich. Unterm Strich hielten die Oberteuringer das 1:1 bis zum Abpfiff fest.

Am frühen Sonntagabend kehrte die Lindauer Spielvereinigung zurück in die Erfolgsspur: Nach zweimaligem Rückstand siegte die Mannschaft von SpVgg-Spielertrainer Marco Mayer am Ende noch mit 4:2 und festigte den vierten Tabellenplatz.