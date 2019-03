Tettnanger Jugend holt Titel

Tettnangs erste Tischtennis-Jungenmannschaft hat am vergangenen Wochenende im abschließenden Saisonspiel noch einen Zähler benötigt, um sich die Meisterschaft in der Kreisliga A zu sichern. Im Heimspiel gegen das Team aus Markdorf zeigten die Gastgeber keine Schwächen und gewannen deutlich mit 6:0. Sie bildeten das erfolgreiche Team. Mit lediglich zwei Minuspunkten und zwei Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten aus Kressbronn spielten die Tettnanger Jungs eine tolle Saison, wie der Verein mitteilt. In der Rückrunde kamen auch noch Jared Manaloto und Joel Marschall zum Einsatz. Sie alle schafften damit den Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksklasse.