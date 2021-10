Tettnanger Imanuel Schramm gewinnt einziges Grasbahnrennen der Saison

Die Corona-Pandemie und die Beschränkungen im öffentlichen Leben haben für viele Absagen von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen gesorgt. Das traf auch den heimischen Motorsport. Der Tettnanger Motorradsportler Imanuel Schramm nahm in der Saison 2021 nur an einem einzigen Rennen teil – das gewann Schramm.

Imanuel Schramm, Inhaber der Motorsportzubehör-Handelsfirma Dmon Parts in Tettnang-Wellmutsweiler, ist laut Mitteilung seit rund 25 Jahren aktiver Motorsportler. Bis 2020 nahmen er und sein Tettnanger Dmon-Parts-Teamkollege Moritz Straub an zahlreichen Sand- und Grasbahnrennen, an Mofarennen in der ganzen Bundesrepublik und zuletzt auch an Rasentraktorrennen in der Region teil. „Dann kam Corona“, teilt Schramm mit. Waren es schon 2020 infolge zahlreicher Absagen weniger als eine Handvoll Starts, so wurden auch dieses Jahr fast alle geplanten Rennen abgesagt.

„Moritz Straub und ich haben uns sehr intensiv auf diese Saison vorbereitet. Wir haben jedes angebotene Training, ob in Pocking oder in Mühldorf, wahrgenommen. Auch unsere Technik war auf dem neuesten Stand“, sagt der 47-jährige Schramm. Als im September endlich ein Sandbahnrennen im Augsburger Stadtteil Haunstetten anberaumt und genehmigt war, standen die Fahrerkombinationen Imanuel Schramm/Frank Schiemer und Moritz Straub/Patrik Löffler am Start. Doch die Veranstaltung stand unter keinem guten Stern: Nach einem schweren Unfall wurde das Rennen abgebrochen und nicht gewertet.

Nur eine Woche später starteten die Gespanne Schramm und Straub beim Grasbahnrennen in Neuenhasslau in der Nähe von Hanau. Beide fuhren dort als Clubfahrer. Wie im vergangenen Jahr war das Grasbahnrennen in Neuenhasslau das einzige, das in der Bundesrepublik überhaupt stattfand.

Gegen starke Konkurrenz konnte sich Imanuel Schramm beeindruckend durchsetzen: Drei seiner vier Vorläufe gewann er, einmal musste er sich seinem Teamkollegen Moritz Straub geschlagen geben. Beide Tettnanger Teams zogen in das A-Finale ein, in dem die Tagesplatzierungen ausgefahren wurden. Von Anfang an zogen Schramm/Schiemer an die Spitze und gewannen vor Patrick Zwetsch/Victor Caric aus Landau sowie Straub/Löffler. So lautete dann auch das Gesamtergebnis der extrem kurzen Saison.

„Nachdem es bei uns in der Region keine Bahnrennen mehr gibt, habe ich mich dem MSC Neuenhasslau angeschlossen“, berichtet Schramm. „In Hessen wurde ich sehr gut aufgenommen und ich fühle mich wohl. Das einzige Grasbahnrennen, wie im letzten Jahr, zu gewinnen, ist eine tolle Sache. Trotzdem hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Rennveranstaltungen bekommen.“