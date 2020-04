Tettnanger Hotel- und Gastronomie-Schüler servieren bei der Olympiade der Köche

Spitzen-Kochkunst aus aller Welt, serviert von Tettnanger Berufsschülern: Die 25. IKA Olympiade der Köche in Stuttgart ist kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit Unterstützung von rund 40 Schülern der Landesberufsschule für Hotel- und Gastronomieberufe Tettnang über die Bühne gegangen. , Die angehenden Köche, Hotel- und Restaurantfachleute servierten in der Messehalle 2 in Stuttgart die Menüs der Teams aus England, Italien und der Ukraine einem fachkundigen Publikum und geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Azubis waren laut Pressemitteilung begeistert von der Erfahrung, mit Spitzenköchen aus aller Welt zusammenzuarbeiten. Trotz dieser Hochspannung waren sie immer zu Späßen aufgelegt, die Stimmung war sehr gelöst und alles lief wie am Schnürchen. Die Team-Betreuer um Petra Wilhelm, Romeo Saba, Bettina Kaiser, Claudia Lanz-Kieser und Sophia Birlem waren vom Einsatz der angehenden Gastronomieprofis ebenso begeistert wie der Projektleiter der Veranstaltung. Die IKA Olympiade der Köche ist der älteste und größte Kochkunst-Wettbewerb der Welt und findet alle vier Jahre statt. Sieger war dieses Jahr das Team aus Norwegen. In 22 Profiküchen kreierten Spitzenköche aus aller Welt an drei Tagen die neuesten Trends der Kulinarik. Rund 1800 Menüs wurden von den Schülern der vier baden-württembergischen Hoga-Landesberufsschulen serviert. Foto: LBS