Tettnanger Hopfengärten legen an Fläche zu

Nach Mitteilung des Tettnanger Hopfenpflanzerverbandes hat die Hopfenfläche im Anbaugebiet von 1 437,74 Hektar (2019) auf 1 479,41 (2020) zugenommen. Dies bedeutet eine Steigerung um 41,67 Hektar und ein Plus von 2,9 Prozent. Die größten Zuwächse erfahren derzeit die Sorten „Perle“ (plus 28 Hektar) und „Herkules“ (plus 20 Hektar). Andere Sorten nehmen bei der Anbaufläche leicht ab oder bleiben konstant. Die Zahl der hopfenanbauenden Betriebe hat sich 2020 um drei auf insgesamt 125 reduziert. Hopfenbauern konnten die vergangenen Jahre Zuwächse in Sachen Erntemenge verzeichnen. Zum 175. Jubiläumsjahr 2019 kam es zum Rekordergebnis von 58 000 Zentnern. Ob das in diesem Jahr wieder erreicht werden kann, bleibt wetterabhängig. Die durchschnittliche Hopfenfläche je Betrieb liegt inzwischen bei 11,8 Hektar.

Auf Tettnanger Flächen sind die meistangebauten Sorten „Tettnanger“ mit 718 Hektar, gefolgt von „Herkules“ (283), „Hallertauer Mittelfrüh“ (140) und „Perle“ (103).

Insgesamt werden 25 verschiedene Hopfensorten im Tettnanger Gebiet angebaut. Mehr Informationen zum Thema unter www.tettnanger-hopfen.de