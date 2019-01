Tettnanger Gruppen können City-Mobil wieder nutzen

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat am Montag einen Scheck in Höhe von 33,3 Millionen Euro an das SRH-Krankenhaus in Sigmaringen übergeben. Mit dem Geld fördert das Land die im Frühjahr beginnende Generalsanierung des Krankenhauses in Sigmaringen. Kommunalpolitiker sprechen von einem Durchbruch für den Erhalt der drei Krankenhaus-Standorte in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf: „Wir haben ein Krankenhaus an drei Standorten. Es ist super für uns, dass im Land diese Idee anerkannt wird“, sagte das Aufsichtsratsmitglied Susanne Scham ...