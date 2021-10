Tettnanger Fußballfrauen kassieren erste Auswärtsniederlage

In der Oberliga Baden-Württemberg sind die Fußballerinnen des TSV Tettnang erneut als Verlierer vom Platz gegangen. Nach der 1:2-Pleite gegen den VfL Sindelfingen gab es am vergangenen Samstag die erste Auswärtsniederlage. Beim 1:3 gegen den Hegauer FV verspielte Tettnang zum zweiten Mal hintereinander eine Führung.

Während Chantal Ebinger in der Vorwoche gegen Sindelfingen schon in der vierten Minute traf, zeichnete sich Alica Reiner für den Blitzstart verantwortlich. Laut TSV-Mitteilung lief sie nach einem tollen Pass in die Tiefe allein auf die Torhüterin des Hegauer FV, Hannah Keller, zu und brachte den Ball überlegt im Gehäuse unter (10.). Es sollte einer der wenigen Höhepunkte in Halbzeit eins sein, viele Zweikämpfe sowie hohe und lange Bälle prägten die Oberligabegegnung. Nur dank einer Einladung des TSV kamen die Gastgeberinnen plötzlich zum 1:1-Ausgleich: Gina Röhm nutzte ein Missverständnis in der Tettnanger Defensive aus (41.).

Auf Platz acht abgerutscht

Nach der Halbzeitpause ging der Tabellensechste dann aber in Führung. „Unser Team verpasste es, bei zwei Eckstößen konsequent zum Ball zu gehen“, skizzierte Karin Rasch-Boos, Sportliche Leiterin der Frauen des TSV Tettnang. Aus diesen Situationen resultierten zwei Gegentore: Carina Walde (49.) und Röhm (59.) brachten den Hegauer FV auf die Siegerstraße. Bei diesem Spielstand blieb es auch bis zum Ablauf der 90. Spielminute.

Der TSV Tettnang ist damit auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Als nächster Gegner kommt der auf Rang fünf positionierte FV Löchgau (Sonntag, 13 Uhr) ins Tettnanger Ried.

Einen deutlichen Sieg landete unterdessen die zweite Frauenmannschaft des TSV. Das Gastspiel beim SV Achberg am vergangenen Sonntag gewann die Mannschaft von Trainerin Rasch-Boos mit 7:2. Für Tettnang trafen Selina Weishaupt (20.), Sophie Gresser (27.), Susen Kiesel (43., 60.), Sarah Moll (65.), Mareike Schmid (66.) und Fabienne Oswald (90.). Ergebniskosmetik betrieben die Achbergerinnen Katharina Zamarco (85.) und Sabrina Koca (90.). Weiter geht es für das zweite TSV-Team mit einem Heimspiel gegen Mietingen am Sonntag um 11 Uhr.