Tettnanger Fußballer haben sich getroffen

Seit drei Jahren leitet Christian Rasch die Geschicke der größten TSV-Abteilung, die weiterhin mit 290 Mädchen und Jungen in 14 Mannschaften die meisten Jugendlichen im Bezirk Bodensee ins Rennen schickt. Eine Zahl, die auch in Corona-Zeiten stabil geblieben ist, wie Jugendleiter Andreas Müller vermelden kann. Er hatte im Herbst 2020 kommissarisch das Amt von Klaus Schwärzler übernommen und wurde von der Versammlung im Vereinsheim im Ried nun offiziell bestätigt. Ansonsten blieb die Riege um Christian Rasch, die 2019 das 100-Jährige der Fußballer in Tettnang ausrichten und feiern durfte, bei den Wahlen nahezu unverändert – mit dem Kernteam um den Abteilungsleiter, mit Armin Weiss als Stellvertreter, Melissa Berge (Finanzverwaltung), Schriftführer Peter Biberger sowie Karin Rasch-Boos als sportliche Leiterin Frauen und Thomas Helm als sportlicher Leiter Herren. Im Beirat gab es mit dem Ausscheiden von Heike Weirauch einen Wechsel.

Nach der Begrüßung war bei der Totenehrung speziell Georghe Sfichi gedacht worden. In den Berichten der Aktiven (Thomas Helm), Frauen (Karin Rasch-Boos), Juniorinnen (Armin Weiss), Junioren (Andreas Müller) und AH (Rasch in Vertretung von Hans-Peter Dannecker) nahmen die beiden abgebrochenen Spielzeiten großen Raum ein, samt der Hoffnung, dass sich dies 2021/22 nicht wiederhole. Im Raum steht allerdings jetzt schon, dass es im Winter keine Hallenrunde geben wird.

Wie in der A-Liga-Vorsaison belegen die Herren I des TSV derzeit Platz 1 und fiebern dem Spitzenspiel gegen Lindau am 3. Oktober entgegen.

Die Berichte von Kassiererin und Kassenprüfern gehörten ebenso zu den Regularien der Versammlung wie Entlastung und Wahlen. Ist seit 2018 so einiges im Ried passiert (Fangzaun Nebenplatz, Bewässerungsanlage, Stehwall, Rasenroboter, Rasentraktor), so steht mit dem Fangzaun am Hauptplatz ein Großprojekt an. Nach einem Sturmschaden muss er wegen statischer Belange von einer Fremdfirma im Frühjahr 2022 neu errichtet werden. Kosten von 25000 Euro stehen im Raum.

Ebenfalls bereits 2022 findet die nächste Versammlung statt, um zum Zwei-Jahres-Rhythmus zurückzukehren. Mit Geschenkkörben bedachte Rasch abschließend Harald Franzen und Jürgen Weißenrieder für die Gesamt-Vorstandschaft, als Dank für die Unterstützung in der nicht gerade leichter Zeit.