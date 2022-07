Tettnanger Freunde bringen Schlagzeug, Barock und Romantik zusammen

Ein Ereignis, auf das man schon das ganze Jahr wartet, ist das „Tettnanger Freundekonzert“. Das hat am Samstagabend zum elften Mal wieder die Zuhörer im Rittersaal hingerissen. Der Tettnanger Schlagzeuger Edzard Locher bleibt seiner Heimat treu, auch nach so vielen Jahren.

Als Konzert „von Freunden mit Freunden für Freunde“ hat es im Pavillon der Musikschule angefangen, ein Konzert, zu dem der Tettnanger Schlagzeuger Edzard Locher seine Mitstudenten an der Zürcher Hochschule der Künste zusammen mit weiteren Freunden eingeladen hat. „Spielen, bis die Schlägel glühen“, lautete damals die Überschrift im Zeitungsbericht.

Es kommen auch neue Freunde dazu

Inzwischen sind die Musiker längst arriviert. Locher ist Erster Schlagzeuger am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und Dozent, die Geigerin Julia Ungureanu hat vor kurzem beim London Symphony Orchestra angefangen, andere sind freischaffende Künstler und Musikpädagogen geworden. Die Freude, sich einmal im Jahr wieder zum Konzert zu treffen, steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Spannend ist immer wieder, was für ein Programm mit was für Künstlern Edzard Locher zusammengestellt hat, denn zu den altbekannten Gesichtern kommen immer auch neue hinzu, so die Harfenistin Isabelle Müller, die Locher als Praktikantin in seinem Orchester kennengelernt hatte, oder die Pianistin Anke Pan, die ihm Julia Ungureanu empfohlen hatte als Partnerin zu Ernst Fischers Konzertsuite „Südlich der Alpen“.

Spaß auf der Bühne sichtbar

Unter dem Titel „Jenseits der Alpen“ hat Locher sie für sich für kleine Trommel und Klavier arrangiert, ein Traum, für den er schon lange die passende Begleitung gesucht hatte. Herrlich der Spaß, den die beiden hatten, die Serenade, den Walzer wie die feurige Tarantella zu spielen, den Rhythmus fein differenziert zu zelebrieren, flüsternd, tanzend und stampfend.

Den gleichen Spaß hatte das Schlagzeugertrio Lochers mit Lukas Rechsteiner und Lukas Schrod, ob geheimnisvoll melodisch mit Trevinos „Catching Shadows“ an zwei Marimbas und Drumset oder in Sejournés „Losa“ für Marimba und Vibraphon mit seinen Anklängen an Flamenco oder beim donnernden Feuerwerk mit Živkovics berühmtem „Trio per Uno“.

Ungewöhnliche Kombinationen

Spannend wie die Besetzung bleibt auch immer das Programm mit seinen ungewöhnlichen Kombinationen. Wie selbstverständlich folgt da auf ein zeitgenössisches Stück für Schlagzeug eine barocke Sonate für Flöte und Harfe von Henry Eccles, von Michael Frank Meier mit warm in den Raum strömender Flöte interpretiert und von Isabelle Müller an der Harfe sensibel begleitet.

Ebenso perfekt im harmonischen Zusammenklang war das Duo Julia Ungureanu und Anke Pan in Richard Strauss‘ Violinsonate, ein Schwelgen in Schönheit. Nicht minder schön waren Robert Schumanns Fantasiestücke op. 73, die der Cellist Felix Brunnenkant mit Aita Gaudenz am Klavier – Newcomer in diesem Kreis – sanft und samten wie auch mit leidenschaftlichem Feuer interpretierten.

Und dann singt Edzard Locher auch noch

Eine besondere Überraschung war es, Edzard Locher erstmals mit warmem Bariton singen zu hören: Wie er erzählte, waren es Lieder, die er zu Hause seinen neugeborenen Zwillingen Roderich und Amos singt, deren Stimmchen während des Konzerts immer wieder von hinten zu hören waren.

Nach einem Jahr Pause wird es 2024 weitergehen, man freut sich schon darauf.