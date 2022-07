Tettnanger freuen sich auf den ersten Hopfenwandertag seit vier Jahren

Vier Jahre lang haben Bierliebhaber darauf warten müssen – Doch am 7. August ist es wieder soweit und der beliebte Hopfenwandertag findet erstmals wieder statt. Einige kleine Änderungen wird es geben, im Großen und Ganzen setzen die Veranstalter jedoch auf das bewährte Programm mit einer Vielfalt an teilnehmenden Brauereien sowie lokalen Vereinen für Programm und Bewirtung.

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – mehr ist nicht drin im Bier. Und doch gibt’s unglaublich viele verschiedene Varianten des beliebten Gebräus. Auf dem Hopfenwandertag in Tettnang waren am Sonntag rund 30 Brauereien vertreten. Trotz der Hitze lockte das Bierfestival mehr als 7000 Besucher an.

Der letzte Hopfenwandertag fand im Jahr 2018 statt, damals strömten mehr als 20 000 Besucher auf den Hopfenpfad zwischen Tettnang und Siggenweiler. Die Veranstaltung, die regulär nur alle zwei Jahre stattfindet, fiel dann im Jahr 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. Der zweijährige Rhythmus sollte jedoch beibehalten werden und der Hopfenwandertag nicht im Folgejahr nachgeholt werden, sodass es nun in diesem August nach vier Jahren Pause erstmals wieder einen Hopfenwandertag gibt.

Diese Biere gibt es in den fünf Bierdörfern

In fünf Bierdörfern, die entlang der rund vier Kilometer langen Strecke verteilt sind, werden die Besucher wieder mit verschiedensten Bieren verköstigt. Insgesamt 29 Brauereien sind dabei vertreten. Eine kleine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren gebe es bei der Verteilung auf die Bierdörfer, erklärt Margret Kaiser von der Tettnanger Touristinfo. Denn in diesem Jahr habe man versucht, die Bierdörfer stärker thematisch zu gliedern, um den Besuchern eine bessere Übersicht zu geben, welche Biere wo zu finden sind.

Wir als Stadt könnten das personell gar nicht alleine stemmen, Margret Kaiser, Tettnanger Touristinfo

Einige der Brauereien seien in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, sagt Kaiser. Im sogenannten internationalen Bierdorf werde es wie bisher auch Biere aus aller Welt geben, vorwiegend aus den USA sowie aus dem europäischen Ausland. Im Musikantenstadel Dieglishofen liege der Schwerpunkt dieses Mal auf Brauereien aus dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb und Oberschwaben. Im Bierdorf zur sonnigen Aussicht seien Brauereien aus dem Allgäu angesiedelt, während das Lindendorf mit „Brauer mit Leib und Seele“ überschrieben sei – damit sind kleine Brauereien und Brauer-Kooperationen gemeint.

Hopfenhoheiten durften Amtszeit wegen Corona verlängern

Im närrischen Bierdorf beim Hopfengut No.20 schließlich gebe es verschiedene Craft-Biere und auch verschiedene Brauereigasthöfe seien dort zu finden. Auch ein musikalisches Rahmenprogramm sowie Bewirtung sei natürlich wieder geboten, kündigt Margret Kaiser an und hebt dabei die Unterstützung durch die zahlreichen örtlichen Vereine hervor. „Wir als Stadt könnten das personell gar nicht alleine stemmen“, so Kaiser.

Es ist ein richtiges Heimspiel für uns, Hannah Wagner , Hopfenprinzessin

Lange auf diesen Tag hingefiebert haben auch die Tettnanger Hopfenhoheiten. Denn nach der Absage 2020 war die Enttäuschung erst einmal groß – ist der Hopfenwandertag doch eigentlich das Highlight der Amtszeit der Hopfenkönigin und ihrer zwei Prinzessinnen.

Die Tettnanger Hopfenhoheiten Carolin Steuer, Anja Müller und Hannah Wagner (von links) fiebern schon seit langem auf den Hopfenwandertag hin – schließlich ist die Veranstaltung der Höhepunkt ihrer Amtszeit. (Foto: Fotografie Trautmann)

Doch es gab einen Lichtblick: Wegen der vielen Absagen wurde die Amtszeit von Hopfenkönigin Anja Müller und der Prinzessinnen Carolin Steuer und Hannah Wagner bis Oktober 2023 verlängert. „Nachdem wir den Hopfenwandertag 2020 digital mit Videos umgesetzt haben, freuen wir uns jetzt sehr darauf, ihn live zu erleben“, sagt Carolin Steuer.

Was im Fall von schlechtem Wetter passiert

Alle drei haben die Veranstaltung natürlich schon oft besucht – aber eben nur als Helferinnen im Musikverein oder bei der Landjugend. „Das wird schon nochmal anders sein in unserer jetzigen Rolle“, meint Anja Müller. „Es ist ein richtiges Heimspiel für uns“, fügt Hannah Wagner an. Der Job der Hopfenhoheiten an diesem Tag: Einfach präsent sein. „Wir werden ganz normal die Strecke ablaufen und freuen uns, viele tolle Gespräche zu führen und neue Kontakte zu knüpfen“, so Carolin Steuer. Und natürlich wollen die drei auch das eine oder andere Bier unterwegs probieren. „Aber alle werden wir nicht schaffen“, stellen sie schonmal lachend klar.

Ob die Besucherzahlen wieder so hoch ausfallen werden wie 2018, dazu wagt Margret Kaiser noch keine Prognosen. Aber: Wenn das Wetter mitspiele, könne der Hopfenwandertag durchaus wieder gut besucht sein, meint sie. Eine Absage wegen Regen werde es indes nicht geben. „Dazu müsste es schon schneien oder ein starkes Unwetter geben“, so Kaiser. Der guten Laune zumindest dürfte ein bisschen Regen im Zweifel nichts anhaben.