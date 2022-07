Tettnanger Florettfechter gewinnen fünf Bezirkstitel

Als frisch gebackene Bezirksmeisterin und Meister sind Emma Straub, Leo Miladic, Emil Ruetz und Alexander Neumeister in der U15 und U17 aus Wangen zurückgekehrt. Paul Stohr und Finn Wattenbach mussten erst im vereinsinternen Finale eine Niederlage hinnehmen und wurden Vizemeister. Ebenfalls eine Silber- und eine Bronzemedaille erfocht sich Julia Neumeister. Jeweils im Halbfinale wurden Noah Eser und Max Grüner von TSV-Kollegen gestoppt und holten Bronze.

Nach zwei Jahren Pause trafen sich die Florettfechter wieder zur Bezirksmeisterschaft „Oberland“. Die Besonderheiten beim Florettfechten sind die Angriffs- und Verteidigungsregeln sowie die eingeschränkte Trefffläche auf den Rumpf. Mit Wangen, Biberach und Tettnang haben sich im Bezirk starke Florettvereine entwickelt, die sich auch auf Landes- und Bundesebene Beachtung verschaffen können.

Direkt zum Auftakt hatte der TSV Tettnang in der Altersklasse U17 mit Alexander Neumeister, Finn Wattenbach und Noah Eser drei heiße Eisen im Feuer. Nachdem die drei die Vor- und Zwischenrunde auf den Setzplätzen eins bis drei beendeten, trafen dann im Halbfinale Wattenbach und Eser aufeinander. Wattenbach setzte sich durch und zog ins Finale mit Neumeister ein, der sein Halbfinale ebenfalls gewann. In einem sehenswerten Gefecht wurde Alexander Neumeister Bezirksmeister und Finn Wattenbach Vizemeister.

Bei den Jüngsten der U9 und U11 zahlten Emma Straub und Leo Miladic in der Vorrunde gegen die körperlich überlegenen Gegner noch Lehrgeld. Dieses war gut investiert, kamen doch beide deutlich stärker und mit mehreren Siegen auf den Setzplätzen eins aus der Zwischenrunde. Emma Straub gewann sogar gegen die U11-Siegerin und bekam verdient die U9-Goldmedaille. Für Leo Miladic war das Freilos eine neue Erfahrung und so ging es ausgeruht ins Finale. Nach anfänglichem Rückstand änderte der TSV-Youngster seine Taktik und drehte das Match noch um. Drittes Turnier, dritter Sieg – Tettnang hat mit Leo Miladic ein weiteres Talent!

Die U13 hielt für die drei TSV-Vertreter einige Überraschungen bereit. Obwohl in derselben Vorrunde, spornten sich Emil Ruetz und Max Grüner gegenseitig an, während Oliver Marosvary in seiner Runde nicht zurechtkam. Im Viertelfinale kam mit Platz fünf das Aus, welches auch Max Grüner in einem packenden Halbfinale gegen Emil Ruetz ereilte. Die Bronzemedaille tröstete nur bedingt über das Pech hinweg, dass sich die Tettnanger im Halbfinale treffen mussten. Im Finale holte sich Emil Ruetz mit einem ungefährdeten 10:4-Sieg den Titel. Bei den Mädchen zog Julia Neumeister ohne eine Niederlage geradewegs ins Finale ein. Die Silbermedaille nach dem knapp verlorenen Finale spendete auch hier nur bedingt Trost.

Ein Feuerwerk dieser Bezirksmeisterschaft wurde der U15-Wettbewerb. Mit Julia Neumeister, Sabrina Eberhard, Alexander Neumeister, Paul Stohr und zwei Fechterinnen aus Biberach standen Top-platzierte der Landesrangliste auf der Planche; fünf von ihnen hatten im Juni bei der deutschen Meisterschaft gefochten. Bei den Damen wurden Julia Neumeister und Sabrina Eberhard hinter den favorisierten Biberacherinnen Dritte und Fünfte, bei den Herren wurden Alexander Neumeister und Paul Stohr ihrer Favoritenrolle mit Gold und Silber gerecht.