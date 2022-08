Tettnanger Flieger Open Air steigt am Samstag zum letzten Mal

So, wie es vor sechs Jahren angefangen hat, so soll es auch beendet werden: Mit der regionalen Kult-Rockband „Thin Mother“ und der „Rockanarchie“ von Gitarrist Thomas Blug wird am Samstag, 3. September, die gleiche Besetzung auf der Bühne des Flieger Open Airs spielen wie bei der Premiere im Jahr 2016. Es wird das letzte Open Air unter der federführenden Organisation von Flieger-Chef Hardy Huber sein.

Tony Carey wird extra für das Flieger Open Air eingeflogen und steht als Special Guest mit der Rockanarchie auf der Bühne.

Die ersten Open Airs veranstaltete Hardy Huber bereits vor rund 20 Jahren, damals noch direkt beim Flieger, das Auftaktkonzert gab eine Bon Jovi Coverband. Nachdem sich das Tettnanger Bahnhofsareal jedoch mit den Jahren baulich stark verändert hatte und die Konzerte dort nicht mehr wie zuvor möglich waren, wich Hardy Huber mit dem Open Air im Jahr 2016 auf das Areal der Firma Layer in Bürgermoos aus. Das Konzept war ein voller Erfolg, um die 900 Besucher genossen die Konzerte unter freiem Himmel mit teils international erfolgreichen Künstlern.

BayWa-Areal wird wieder zum Konzertgelände

Ein letztes Mal noch will Hardy Huber nun am Samstag ein großes Open Air auf die Beine stellen, bevor er den Kneipen- und Konzertbetrieb im Flieger ab kommendem Frühjahr stark reduzieren und vor allem nicht länger als Veranstalter agieren will. Weil das Layer-Areal in diesem Jahr aus logistischen Gründen nicht zur Verfügung steht, findet das Flieger Open Air am Samstag auf dem BayWa-Parkplatz direkt gegenüber vom Flieger statt.

Die Bühne werde hinter den Containern aufgestellt, sodass der Parkplatz längs bespielt werde, in hinteren Bereich werden außerdem noch Besucherparkplätze zur Verfügung stehen, kündigt Huber an. Die Location ist bereits erprobt: Während der Corona-Pandemie veranstaltete Hardy Huber dort bereits Open-Air-Konzerte wie etwa eine Autokonzert-Reihe, als Veranstaltungen mit vielen Besuchern auf engem Raum angesichts der Corona-Verordnung nicht möglich waren.

Die Rock-Anarchie mit Thomas Blug wird beim Flieger Open Air am Samstag Rockmusik vom Feinsten auf die Bühne bringen. (Foto: Veranstalter)

Zum ersten Mal ist dieses Jahr auch Spectrum Kultur als Partner bei einem Open Air mit an Bord, was ihn besonders freue, sagt der Flieger-Wirt. Denn möglich seien solche Konzerte nur durch die Unterstützung von Sponsoren, von denen auch dieses Mal wieder rund 25 mit dabei sind. Das technische Know-How bringt in bewährter Weise der Kooperationspartner Stefan Grimm als Veranstaltungstechniker mit. Auch die Bewirtung wird auf dem BayWa-Areal sein: Es werde einen Eiswagen geben sowie einen Verkaufsstand für Getränke. Zusätzlich werden jedoch auch die Flieger-Bedienungen mit Leiterwagen auf dem Konzertgelände unterwegs sein, so Huber.

Tony Carey kommt als Special Guest nach Tettnang

Nicht nur örtlich, auch musikalisch soll es für das letzte Flieger Open Air wieder zurück zu den Wurzeln gehen: Die Band „Thin Mother“ ist eine absolute Größe in der Region, schließlich stehen die Vollblut-Musiker bereits seit mehr als 48 Jahren gemeinsam auf der Bühne. „Thin Mother“ und den Flieger verbinde eine jahrzehntelange Freundschaft, erzählt Hardy Huber. „Nach einer langen Pause hat die Band 1998 unter anderem im Flieger wieder angefangen, seitdem hatten sie jedes Jahr mindestens einen Auftritt bei uns“, erklärt er.

David Readman (Pink Cream 69) wird als Special Guest beim Flieger Open Air mit dabei sein. (Foto: Veranstalter)

Hinter „Thin Mother“ verbergen sich Wolli Locher, Dieter Grupp, Bernie Rudert, Yogo Holz, Hermann Döser und Ebo Hösch. Beim Flieger Open Air werden sie ein 90-minütiges komprimiertes Set ihrer besten Songs spielen, bestehend vor allem aus Rock-Klassikern der 60er, 70er und 80er von den Beatles über die Rolling Stones bis zu The Who, Pink Floyd und Queen.

Eine große Jam-Session ohne Proben

Als Hauptact steht dann Thomas Blug mit seiner „Rockanarchie“ auf dem Programm. In wechselnden Besetzungen bringt Blug, der als einer der weltbesten Gitarristen zählt, hochkarätige Musiker zusammen auf die Bühne. Zusammen mit Bassist und Sänger Rudi „Gulli“ Spiller spielt er Klassiker der Rockmusik, die die Musiker jedoch in ihrem ganz eigenen Stil kreativ verpacken. Als Special Guests sind beim Flieger Open Air außerdem Toney Carey (Rainbow) und David Readman (Pink Cream 69) mit dabei.

„Das ist wirklich großes musikalisches Kino“, sagt Hardy Huber über das Ensemble, das nie vorher gemeinsam probt, sondern sich stets treiben lässt und bei denen Konzerte wie eine große Jam-Session verlaufen.