Tettnanger Flieger Open Air geht in die vierte Auflage

Das Flieger Open Air steht wieder vor der Tür. Am Samstag, 25. Mai, genau einen Tag vor der Kommunal- und Europawahl, stehen abends ab 20 Uhr die Rockanarchie & Friends und darauf folgend Stephanie Ghizzoni & Friends auf der Bühne auf dem Layer-Gelände in Bürgermoos. Tausend Bändel gibt es im Vorverkauf für die vierte Auflage.

Mit dabei sind wieder internationale Größen wie Thomas Blug, Toney Carey oder Phil Gates. Sie haben mit vielen bekannten Künstlern und Bands gespielt. Da kommen Namen wie The Police, Manfred Mann, Simple Mindes, Deep Purple, aber auch Peter Maffay und Klaus Lage.

Wenn Fliegerwirt Hardy Huber für so ein Ereignis Musiker einlädt, sind es in der Regel erstklassige Künstler, die auf der Bühne sonst allerdings durchaus in der zweiten Reihe stehen. Sie sind Rhythmusmotor, mit Bass, Gitarre, Keyboard oder am Schlagzeug. Dass sie vielleicht sogar wichtiger sind als die Frontsänger, als die Stars, das will Huber zumindest nicht laut sagen, aber sie seien oft schon die „Macher“ am Set, die sich mit um den Aufbau kümmerten und Ansprechpartner seien.

Als Huber vor 21 Jahren angefangen hat, waren es vor allem die Tettnanger Bands, die bei ihm aufgetreten sind. „Bands wie Thin Mother oder City Limits kommen natürlich immer noch vorbei“, sagt Huber. Das sei ihm auch sehr wichtig. Das sind eben seine Wurzeln, der Hard Rock im Stil der 1970-er, auch wenn Künstler zahlreicher Couleur ihren Platz auf der Bühne im Flieger finden.

Dass eines Tages jemand wie Thomas Blug auf der Bühne stehen wird, daran ist am Anfang noch gar nicht zu denken. Natürlich kommen die Musiker nach einiger Zeit auch mal von weiter her: „Irgendwann waren das mal 20 Kilometer Radius, später dann hundert“, sagt Huber. Die Tettnanger Bands sind Publikumsgaranten, jeder neue Musiker muss sich erst mal bewähren: „Wir probieren in jedem Block zwei bis drei Sachen aus.“ In Großstädten ist Vielfalt unproblematisch, in einer kleinen Stadt wie Tettnang indes kann sie auch ein Wagnis sein, wenn das Publikum ausbleibt, sagt Huber.

Vor etwa fünf, sechs Jahren kommt Ali Wagner auf den Fliegerwirt zu. Mittlerweile existiert das Gitarrengeschäft Doc-Music im ersten Stock des Euronics in Bürgermoos nicht mehr. Wagner konzentriert sich mittlerweile auf Beschallungstechnik und Festinstallationen. Damals sucht er von seinem Laden aus einen Ort für einen Workshop. Mit beim Gespräch dabei: Fender-Gitarren-Europameister Thomas Lutz. Der Workshop im Flieger läuft, Huber fragt, wie es denn mal mit einem Konzert wäre. Thomas Lutz kennt Thomas Blug, der findet den kleinen Club sehr fein. Huber: „So kam das.“

Zum einen haben die beiden viele Künstler im Bekanntenkreis. Und Huber merkt: Nur die wenigsten Stars sind abgehoben. Er spricht einfach den einen oder anderen an, auch über soziale Netzwerke. Und über die Jahre hinweg wird der Huber mit seinem Musikcafé Flieger selbst zu einer Nummer, die mancher kennt.

Freundschaften entstehen: Wer bei ihm spielt und von weiter weg kommt, übernachtet auch bei ihm. Da sitzt man abends zum Abkühlen zusammen oder auch morgens noch beim Frühstück. „Da erfährt man so einiges über die ganz Großen“, grinst Huber. Und was? „Das verrate ich nicht“, grinst Huber noch breiter. Vielleicht erzählen Thomas Blug, Stephanie Ghizzoni und die anderen beim Open Air ja neben der Bühne aus dem Nähkästchen.