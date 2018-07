Tettnanger feiern gemeinsam mit französischen Freunden

„Unglaubliche Tage“ hat eine Tettnanger Delegation in der französischen Partnerstadt Saint-Aignan erlebt, wie Sonja Hänle erzählt. Am Wochenende waren zahlreiche Tettnanger dort und haben zunächst den Nationalfeiertag mit Feuerwerk und schließlich auch den Sieg der französischen Fußballnationalmannschaft miterlebt. Ein besonderes Highlight waren dabei die Auftritte der Lumpenkapelle, die überall für Stimmung sorgte – auch beim Autokorso. „Die Leute haben teilweise sogar auf den Tischen getanzt“, sagt Sonja Hänle. Viele hätten die Spiele mit den französischen Familien angesehen, manche auch in Cafés. „So eine gute Stimmung haben wir noch nie erlebt“, sagt sie und ergänzt: „Das war eine gelebte Partnerschaft.“ Natürlich haben die Gäste aus Tettnang den Franzosen die Daumen gedrückt, sagt sie. Die Lumpenkapelle hätte sogar die Marseillaise gespielt. „Das war Gänsehautfeeling pur“, so Hänle.