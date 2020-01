Tettnanger Fechter verteidigen „Montfort FloreTT Pokal“

Großer Erfolg für die Fechtabteilung des TSV Tettnang: Die dritte Auflage des „Montfort FloreTT Pokal“ zog über 70 Florettfechter aus der Region, aber auch aus Zürich, Stuttgart, München und sogar Danzig und Budapest an. Und die Tettnanger Fechter wussten nicht nur als Organisatoren, sondern auch auf der Planche zu überzeugen. Am Ende durften sie sich über den erneuten Gewinn des Vereinspokals freuen.

Den Anfang machten die Altersklassen U13 und U17. Alexander Neumeister, Paul Stohr und Max Kiechle belegten in der U13 die Plätze direkt hinter dem Siegerpodest. In der U17 lief es für die Tettnanger besser, dort konnten Paul von Dewitz und Tim Kästner ins Halbfinale einziehen, verpassten aber das Finale. So durften sich beide über Bronze freuen. Auch Julia Neumeister in der U11 sicherte sich den dritten Platz.

Zum Abschluss der Pokalwertung folgten am Nachmittag die U15-Wettbewerbe. Trotz der am Vormittag erhaltenen Blessuren gingen Ruwen Schmidt und Alexander Neumeister erneut auf die Planche, um zusammen mit Noel Rilling Treffer auszuteilen. Das gelang ihnen sehr gut – Noel Rilling gewann den Wettbewerb vor Alexander Neumeister mit Bronze und Ruwen Schmidt auf dem fünften Platz. Mit dieser beherzten Leistung sicherten die drei den Vorsprung und die TSV-Fechtjugend konnte den Vereinspokal erneut gewinnen.

Erstmals gab es im Turnier auch einen Wettkampf für Erwachsene. Die beiden TSV-Fechter Ludwig Stolberg und Björn Biehler trafen im Viertelfinale aufeinander – mit dem besseren Ende für Biehler. Er zog ins Halbfinale ein, verlor dieses aber knapp mit 14:15. Er beeendete das Turnier wie Christina Gams bei den Damen als Dritter auf dem Podest.