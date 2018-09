Tettnanger Delegation sahnt ab

Erfolge vermeldet die Fechtabteilung im TSV Tettnang bei den Bezirksmeisterschaftena am vergangenen Wochenende: Die Jugendmannschaft mit Alexander Neumeister, Winston Cheng, Maximilian Kiechle und Paul Stohr ist U12-Bezirksmeister. In einer Startgemeinschaft (SG) mit Biberach wurden Lea Lehmann und Julia Neumeister U12-Vizemeister, ebenso wie Christina Gams in der Damen-SG „Oberland“. Bei den Herren erfochten sich Ruben Hille und Paul von Dewitz Rang drei vor dem TSV-Jugendteam mit Noel Rilling, Finn Wattenbach, Ruwen Schmidt und Noah Eser.

Den Anfang am vergangenen Samstag machten die Jüngsten in der U12-Klasse, bei denen Tettnang sowohl ein Jungen- als auch ein Mädchen-Team ins Rennen schickte. Das aus den erfahrenen Fechtern Winston Cheng und Alexander Neumeister und den beiden Turnierneulingen Maximilian Kiechle und Paul Stohr neu gebildete Team funktionierte von Anfang an. Nach deutlichen Siegen in den ersten Mannschaftkämpfen kam es in der dritten Begegnung zum Treffen mit dem ebenfalls ungeschlagenen Team der TG Biberach 2. Bis zum vorletzten Gefecht lagen die Gastgeber um sieben Treffer vorn, ehe Cheng auf 32:37 verkürzte. Neumeister nutzte die Kampfzeit von drei Minuten, um zum 42:42 auszugleichen, ehe er in der Verlängerung den Treffer zum Meistertitel setzte.

Bei den Mädchen fochten Lea Lehmann und Julia Neumeister in einer Sportgemeinschaft mit Sophie Brandt von der TG Biberach. Das sehr junge Team schlug sich wacker und konnte immer wiederpPunkten. Die erste Equipe aus Biberach war jedoch zu stark und wurde Meister vor den Tettnangern.

Bei den Damen ging Christina Gams für den TSV Tettnang auf die Planche. Zusammen mit Britta Amann, VfB Friedrichshafen und Kathrin Karnath, TG Biberach gewann sie ebenfalls Silber – hinter dem Damenteam der Gastgeber. Auch bei den Herren war die TG Biberach das Maß der Dinge. So ging es für Ruben Hille, Paul von Dewitz und Daniel Renner (Fechtakademie Ravensburg) gegen Wangen um den Vizemeistertitel. Wangen behielt die Oberhand, Tettnang 1 wurde Dritter.

Ganz knapp verfehlten die Tettnanger U14-Youngster Noel Rilling, Finn Wattenbach, Ruwen Schmidt und Noah Eser die Sensation. Vor dem abschließenden Gefecht führten sie gegen Wangen und lagen nur knapp gegen Tettnang 1 zurück. Am Ende mussten sie sich geschlagen geben und wurden vielbeachteter Vierter.