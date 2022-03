Tettnanger CDU und FDP setzen ein Zeichen für den Frieden

Seit dem 24. Februar herrscht in Europa wieder Krieg – eine neue Realität, von der wohl alle gehofft hatten, sie gehöre der Vergangenheit an. Anlässlich des Kriegs in der Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen europaweit tausende Menschen versammelt, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk auszudrücken. Auch die beiden Tettnanger Ortsverbände von CDU und FDP beteiligten sich an einer Mahnwache und Kundgebung in Friedrichshafen, um ihre Verbundenheit mit der Ukraine auszudrücken und ein Zeichen parteiübergreifenden Zusammenhalts zu zeigen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hierzu äußert Thomas Meier (CDU): „Es freut mich riesig zu sehen, wie in schweren Zeiten wie diesen die demokratischen Parteien in Deutschland zusammenfinden und eine klare gemeinsame Position einnehmen. Sei es auf Bundesebene, wie beim Beschluss zur dringend notwendigen Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit oder auf lokaler Ebene.“ Christof Ronge (FDP) ergänzt: „Der tapfere Kampf des ukrainischen Volkes zeigt uns erneut, dass dieses sich für Europa, Demokratie und die Freiheit entschieden hat. Auch die gemeinsame Reaktion der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zeigt uns, dass wir eine Renaissance Europäischer Werte erleben, die wir in diesen schweren Stunden zu nutzen wissen müssen.“

Die zallosen Proteste in Russland gegen den Krieg seien dabei ebenfalls ein deutliches Zeichen. „Sollte es dem russischen Volk gelingen, sich von der Diktatur Wladimir Putins zu befreien und um Frieden ersuchen, sollten wir im Gegenzug auch dazu bereit sein, Russland gemeinsam die Hand zum Frieden zu reichen“, so Christof Ronge.