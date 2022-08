Tettnanger CDU kritisiert Entscheidung zur Stadthalle

In einem Antrag hatte die Tettnanger CDU kürzlich gefordert, dass die Planungen für eine neue Stadthalle in Tettnang angegangen werden soll – und zwar zunächst in Form eines Strategieausschusses, der sich mit den Planungen befasst. Ende Juli hat der Gemeinderat diesen Antrag jedoch abgelehnt. In einer Stellungnahme meldet sich der CDU-Stadtverband nun zu Wort und teilt mit, dass man die Diskussion im Gemeinderat „verwundert und irritiert“ zur Kenntnis genommen habe.

CDU kritisiert nicht eingehaltenes Wahlversprechen

„In einer in der Schwäbischen Zeitung vor der letzten Kommunalwahl 2019 veröffentlichten Umfrage gaben noch fast alle kandidierenden Parteien und Wählervereinigung an, dass ihnen ein zügiger Stadthallenneubau am Rande des Schlossparks sehr wichtig sei“, schreiben die Christdemokraten in der Stellungnahme. „Wir wollen das Projekt an der Seestraße/Schützenstraße vorantreiben, damit das Vakuum, welches durch den Wegfall der Stadthalle entsteht, möglichst von kurzer Dauer ist“ hätten in besagter Umfrage beispielsweise die Freien Wähler erklärt. Auch die FDP habe seinerzeit angegeben, dass „frühzeitig mit der Neubauplanung begonnen werden“ müsse.

„Den Wortmeldungen und dem Abstimmungsverhalten nach zu urteilen mochten sich viele Vertreter dieser beiden Gruppierungen nicht mehr an ihre Aussagen vor der Wahl zurückerinnern. Der CDU, die den Neubau einer Veranstaltungshalle, ebenso wie die SPD, in besagter Umfrage ganz oben auf ihrer Agenda für die Zeit bis 2024 sah, ist auch klar, dass in Tettnang in nächster Zeit mehrere Großprojekte in der Warteschleife stehen und eine neue Stadthalle nicht von heute auf morgen entstehen kann. Darum ging es in dem in der letzten Gemeinderatssitzung eingebrachten Antrag der CDU-Fraktion auch nicht. Vielmehr sollte jetzt der Startschuss für eine Planung, Finanzierungsoptionen und eine Standortanalyse erfolgen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass dieses essentielle Projekt für eine Stadt mit Tettnangs Größe ’hinten runterkippt’“, schreibt die CDU weiter.

Wortmeldungen der Grünen-Fraktion in Bezug auf eine neue Stadthalle – die CDU zitiert dabei die Schlagworte „unsinnig“ und „Phantasieprojekt“ – als auch deren Antrag, die Debatte im Gemeinderat frühzeitig abzubrechen, würden demnach befürchten lassen, dass das Projekt durch die jetzige Mehrheitszusammensetzung des Gemeinderats inklusive des scheidenden Bürgermeisters nun auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben worden sei, heißt es in der Stellungnahme abschließend.