Tettnanger CDU fordert Abschaffung von befristeten Arbeitsverträgen für Lehrer

Einen politischen Erfolg auf Landesebene hat der Tettnanger Ortsverband kürzlich verbuchen können. Bereits in einer Vorstandssitzung Mitte September hätten die örtlichen Christdemokraten laut Pressemitteilung beschlossen, dass man beim Landesparteitag am Mitte Oktober einen Antrag zur Beendigung der Befristungspraxis bei Arbeitsverträgen für Lehrer einbringen werde.

„Es ist zutiefst ungerecht, dass manche Lehrerkollegen teilweise über viele Jahre hinweg nur auf knapp elf Monate angelegte, befristete Arbeitsverträge erhalten. Und das betrifft bei weitem nicht nur Referendare“, so Wolfgang Heinrich, CDU-Vorstandmitglied und selbst Lehrer an der Elektronikschule. In den Sommerferien seien diese Kollegen regelmäßig arbeitslos. So müssen Sie jedes Jahr aufs Neue hoffen, erneut angestellt zu werden.

Nachteile nicht nur durch psychische Belastung

„Diese Unsicherheit bringt neben psychischer Belastung auch erhebliche Nachteile mit sich, beispielsweise bei Kreditvergaben“, so Heinrich weiter. Abgesehen davon sei diese Beschäftigungspraxis auch ein Standortnachteil im Kampf gegen den Lehrermangel an den Schulen in der Region. Baden-Württemberg stehe hier im Wettbewerb mit anderen Bundesländern, heißt es weiter.

In der jüngsten Oktober-Vorstandssitzung vermeldete dann Vorsitzender Daniel Funke, dass der eingebrachte Antrag vom Parteitag angenommen worden sei und der Ball nun im Feld der CDU-Landtagsfraktion liege. Die Fraktion wurde nun durch den Beschluss des Parteitags beauftragt, für die Beendigung dieser Befristungspraxis zu sorgen.