Tettnanger CDU diskutiert über Energie und Bevölkerungsschutz

Unter dem Titel „Energiesicherheit und Bevölkerungsschutz“ hat die Tettnanger CDU kürzlich zum Bürgerstammtisch in den Gasthof Traube nach Wielandsweiler eingeladen, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Tettnang verfolgten dabei die Ausführungen von CDU-Landtagsabgeordnetem August Schuler sowie dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber, die CDU-Vorsitzender Daniel Funke als Referenten begrüßten konnte.

Zu Beginn hielt August Schuler einen Impulsvortrag zur Energiesicherheit und plädierte dafür, dass man die drei verbliebenen AKWs doch mindestens bis zum Frühjahr 2023 weiter am Netz belassen solle. Ebenso bestehe bei der Energieleistung von bestehenden Biogasanlagen ein erhebliches Strom- und Wärmepotenzial von 20 bis 30 Prozent. Jetzt gehe es um die Erzeugung von jeder Kilowattstunde, um die Versorgung zu sichern und Deutschland krisenfest zu machen, so Schuler.

Schörkhuber gibt Überblick zu Bevölkerungsschutz

Aktuell bedeute das eine schnelle Hilfe für die stromintensive Industrie, das mittelständische Handwerk und die Privathaushalte, betonte der Abgeordnete als Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Energiewirtschaft. „Ein Rettungsschirm von Bund und Ländern ist dazu notwendig. Die Energie- und Wärmesicherheit für das Winterhalbjahr 2022/2023 ist für unsere Betriebe und für die Menschen sicherzustellen“, forderte Schuler. „Illusionäre und ideologische Vorgaben von Rot-Grün gefährden die Energie- und Wärmeversorgung sowohl in Deutschland als auch in Europa“, so sein Resümee.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber gab einen Überblick zum zweiten Thema des Bevölkerungsschutzes im Bodenseekreis. Ein zentraler Punkt dabei war, dass die Bevölkerung im Ernstfall über einen Warnmix von Sirenen und digitalen Medien erreichbar sein müsse. Stadtrat Daniel Funke meinte hierzu, dass die CDU-Fraktion mit diesem Thema in den Gemeinderat gehen wolle.

Strompreise und Hochwasserschutz sind Thema

Thomas Maier äußerte seine Bedenken zur aktuellen Stromsicherheit: „An den aktuell stark steigenden Strompreisen sehen wir doch ganz klar, dass wir auch ein Stromproblem und nicht nur ein Gasproblem haben.“ Der Kreisvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Hartmut Kräwinkel, verwies auf den Arbeitskreis ökologische Steuerreform der MIT Bodensee, welcher zu dem Ergebnis gekommen sei, dass Deutschland unter Berücksichtigung der aktuellen Planungen des Wirtschaftsministeriums lediglich 62 Prozent des Strombedarfs und 23 Prozent des Gesamtenergiebedarfs regenerativ selbst herstellen könne.

In der Diskussion äußerte Kurt Barth seine Idee zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und Schonung der Trinkwasservorräte. Die aktuellen Gebühren für versiegelte Flächen sollen demnach bei der Nutzung des Regenwassers als Grauwasser entfallen. Regenwasser, welches als Grauwasser gespeichert werde, könne kein Hochwasser mehr verursachen und spare gleichzeitig Trinkwasser.

Manfred Mossmann machte den Vorschlag, die Stadttnachrichten in Tettnang gezielter zu nutzen, um die Bevölkerung zum Thema Bevölkerungsschutz zu informieren.