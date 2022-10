Tettnanger CDU besucht Sanitätshaus Martin

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Sanitätshaus Martin haben zahlreiche Interessierte sich kürzlich beim CDU-Bürgerstammtisch ein Bild von den medizinischen Produkten und den Räumlichkeiten vor Ort gemacht. Auf Einladung des Tettnanger CDU-Ortsverbands wurden die Besucher durch die Gebäude geführt und erfuhren Wissenswertes über den Betrieb.

Das Sanitätshaus Martin wurde 1992 durch den Orthopädiemechaniker-Meister Gunther Martin gegründet. Heute bietet das Sanitätshaus rund 40 000 verschiedene Artikel, bezogen auf Orthopädie- und Reha-Technik an und hat sich zwischenzeitlich zum Sanitätshaus MOT GmbH umfirmiert. Die Teilnehmenden erfuhren laut Pressemitteilung bei der Führung auch, dass das Sanitätshaus mit seinen rund 40 Mitarbeitenden inzwischen platzmäßig sehr beengt ist.

Standort solle erhalten bleiben

Da Tettnang als Wirtschaftsstandort für Unternehmen attraktiv bleiben solle, erkundigte sich CDU-Vorsitzender Daniel Funke beim Inhaber darüber, welche Zukunftspläne er habe, um das große Platzproblem zu lösen und gleichzeitig das vorhandene Innovationspotential seines Betriebes zur Entfaltung zu bringen. Der Betriebsinhaber erläuterte, dass er sich mehrfach an die Stadt gewandt habe, bezüglich der Not an Mitarbeiterparkplätzen und ihm leider keine Lösungsvorschläge gemacht werden konnten.

Im Zusammenhang mit der generell unbefriedigenden Parkplatzsituation könnten es Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, dass Bürgermeister und Gemeinderäte wiederholt über Logos und teure Marketingmaßnahmen diskutieren, aber kein zentrumnahes Parkhaus bauen, um weggefallenen, öffentlichen Parkraum zu kompensieren und dadurch Tettnang als Einkaufsstadt attraktiver zu machen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Im Sanitätshaus werden Prothesen individuell hergestellt oder Orthesen gescannt produziert. Auszubildende werden in verschiedenen Berufen ausgebildet, beispielsweise als Orthopädieschuhtechniker oder Diagnostiker und seien sehr willkommen. Am Ende der Besichtigung gratulierte Sylvia Zwisler Gunther Martin und den Mitarbeitern zum Jubiläum und wünschte weiterhin viel Erfolg und dass der Standort in Tettnang als Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen erhalten bleibe.