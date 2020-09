Tettnanger CDU bestätigt Vorsitzende im Amt

Die CDU hat vor einigen Tagen zur Mitgliederversammlung ins Hotel „Bären“ eingeladen. Knapp die Hälfte der 100 Mitglieder ist auch gekommen. Außerdem haben die Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen und Josef Rief, Landtagsabgeordneter August Schuler und Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay die Versammlung besucht. Auch die Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz, Joachim Wohnhas und Manfred Ehrle sowie ehemalige und amtierende Kreis- und Gemeinderäte waren zu Gast. Mayer-Lay übernahm die Sitzungsleitung. Es standen unter anderem Wahlen auf dem Programm.

Die seit 14 Jahren amtierende Vorsitzende Sylvia Zwisler wurde von den Mitgliedern einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, wie die CDU schreibt. Sichtlich gerührt über diesen Rückhalt nahm sie die Wahl dankend an. Dieser Rückhalt in der CDU Tettnang spiegelte sich auch in den Wahlergebnissen aller weiteren Vorstandsmitglieder wider, heißt es weiter. Als geschäftsführender Vorstand wurden gewählt Frank Spleiß (Geschäftsführer, stellvertretender Vorsitzender), Daniel Funke (stellvertretender Vorsitzender), Sigi Weber (stellvertretender Vorsitzender) Gudrun Wagner (Schriftführerin), Thomas Maier (Schatzmeister), Wolfgang Heinrich (Internetbeauftragter) und Alexander Schulz (Presse/Öffentlichkeitsarbeit).

Als Beisitzer gewählt wurden Sabine Broll, Susanne Haller, Georg Haug, Wolfgang Heinrich, Evi Kienzle, Klaus Nuber, Kathrin Senn und Joachim Wohnhas.

Sylvia Zwisler hob in ihrer Begrüßung besonders die vielfachen Aktivitäten der Tettnanger CDU hervor, so beispielsweise den Besuch von Gesundheitsminister Jens Spahn (MdB) im Tettnanger Hopfenmuseum und den „Klimadialog“ in der Elektronikschule in Tettnang. Zwisler bedankte sich bei den bisherigen Amtsinhabern und dem gesamten Team für die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden und bei Moritz Hadenfeldt für die zuverlässige Kassenführung.

Zwisler zeigte sich sichtlich erfreut über einen verjüngten Vorstand mit mehr Frauen – ganz ohne Quote. Der CDU-Vorstand werde sich weiter mit hohem Engagement für alle Tettnanger und „brennenden“ Themen einsetzen, versicherte sie. Es sei ihr ein großes Anliegen, die Frauen zu fördern nach dem Motto: „Wieder mehr Frauen in den Gemeinderat, denn hier hat Tettnang ein Defizit im Vergleich zur Landes- und Bundesentwicklung.“

Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen, der mit Ende der Legislaturperiode aus dem Amt ausscheidet, war sichtlich erfreut, gute Nachrichten aus Berlin zu überbringen. Für den Breitbandausbau in Tettnang wurden vom Bund elf Millionen Euro bewilligt. Er betonte die Wichtigkeit der Zukunftstechnologien für das Land. Die CDU stehe für Technikoffenheit und wolle neben der Batterietechnik auch Brennstoffzelle und synthetisch hergestellte Kraftstoffe in den Fokus rücken, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

Landtagsabgeordneter August Schuler rief die anwesenden Mitglieder zur Geschlossenheit auf und blickt zuversichtlich auf die Landtagswahl im Frühjahr 2021. Die CDU sei gut aufgestellt und würde sich auch für eine gerechte Grundsteuerreform in der Koalition stark machen.

Josef Rief, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Biberach, verriet, dass er familiäre Wurzeln in Tettnang hat. In Berlin gäbe es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den benachbarten Wahlkreisen. Rief berichtete ebenfalls, dass er zuerst im Landwirtschaftsausschuss tätig war und nun im Haushaltsausschuss. Das erklärte Ziel der Union im Bund sei es, nach den Milliarden-Kreditaufnahmen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2022 wieder ohne Kredite auszukommen und zur Haushaltskonsolidierung überzugehen.

Den Kassenprüfern Eugen Segelbacher und Rainer Höfele wurde ein Dank ausgesprochen. Sie werden sich nach vielen Jahren in diesem Amt zurückziehen. Zu ihren Nachfolgern wurden Sabrina Ostertag und Bernhard Fischer gewählt.