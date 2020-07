Tettnanger Car Open Air geht in die letzten Runden

Nach zurückhaltendem Start bei den ersten Konzerten verzeichnet das Musikcafé Flieger beim Open Air mit Platz für rund 120 Autos und zusätzlich für 99 Fußgänger direkt vor der Bühne leicht steigende Besucherzahlen, zuletzt mit Karl Frierson and the Soulprint Band am Samstag. „Wir haben jedes Mal 30 Leute mehr“, kommentiert Fliegerwirt Hardy Huber bei Facebook.

Und er verweist auch auf die derzeit schwierige Lage von Musikern und Bands, die bis auf wenige Auftritte kaum unterwegs sind: „Man merkt allen Bands an, wie gut es allen tut, wieder live auf der Bühne zu stehen und Menschen vor der Bühne zu begeistern.“ Zwei Konzerte der Reihe stehen noch an. Am Samstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr steht Disco Flash auf der Bühne. Die sechs Musiker spielen Disco-Klassiker von den 1970ern bis in die Moderne. Das Motto: „Car Wash yeah“.

Den Abschluss bildet am Samstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr Thomas Blugs Rockanarchie. Er ist einer der besten deutschen Rock-Pop-Gitarristen und mit seiner Classic-Rockband schon Stamm-Publikumsmagnet im Flieger.