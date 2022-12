Tettnanger Bürgermeister Bruno Walter fällt bis auf weiteres krankheitsbedingt aus

Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter fällt vorerst aus. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgibt, wird Walter aus gesundheitlichen Gründen und einem daraus resultierenden Reha-Aufenthalt „bis auf weiteres, mindestens jedoch bis Ende Januar/Anfang Februar 2023“ ausfallen.

Während seiner Abwesenheit werde der Erste Beigeordnete, Gerd Schwarz, Walters Stellvertretung übernehmen. „Ich werde seinen Aufgabenbereich so gut wie möglich mit abdecken“, so Gerd Schwarz. „Wir werden diese Sondersituation aber nur gemeinsam meistern“, so Schwarz weiter. Innerhalb der Stadtverwaltung habe es bereits einige Gespräche und temporäre Umorganisationen gegeben.

Orstvorsteher stärker einbinden

„Ebenso werden wir, gerade auch bei repräsentativen Terminen, die ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister sowie die Ortsvorsteher verstärkt mit einbinden.“ Sämtliche Sitzungen des Gemeinderats sowie der Ausschüsse wird ebenfalls Gerd Schwarz leiten.

Bruno Walter war bereits im Jahr 2020 mehrere Monate krankheitsbedingt ausgefallen. In dieser Zeit hatten die ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter viele der repräsentativen Aufgaben übernommen.