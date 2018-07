Tettnanger besuchen französische Partnerstadt

Eine 40-köpfige Delegation aus Tettnang hat kürzlich die Partnerstadt Saint-Aignan besucht. Und besser hätte man den Termin für den Besuch wohl nicht wählen können. Bei bestem Wetter feierte man den französischen Nationalfeiertag, außerdem holte sich am Sonntag Frankreich im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft den Titel.

Am Freitagabend wurde die Delegation am Rathaus von einer großen Zahl französischer Gastgeber mit einem Glas Wein aus der Touraine begrüßt und die Tettnanger bedankten sich mit einem Ständchen der Tettnanger Lumpenkapelle. Diese mit auf die Reise zu nehmen, erwies sich für alle als ein echter Glücksgriff, wie die Gruppe mitteilt. Die Musik sorgte stets für heitere Stimmung.

Für diejenigen, die die Partnerstadt zum ersten Mal besuchten, bot der Samstagvormittag ein wenig Luft, um das Flair der kleinen Stadt am Cher, einem Nebenfluss der Loire, zu erkunden. Das offizielle Programm begann erst um 11 Uhr mit einem Appell der Feuerwehr vor dem Feuerwehrhaus. Von dort zog sie, begleitet von Offiziellen, der „Chapelle des trois provinces“, der Lumpenkapelle und den Zuschauern in einem Umzug zunächst auf den Place Wilson vor dem Rathaus. Neben einer Hopfenpflanze, einem Geschenk, dass die Tettnanger vor vier Jahren an ihre Freunde aus Saint-Aignan überreichten, hielten die Bürgermeister der beiden Städte kurze Ansprachen. Weiter ging es durch die Gassen zum Marktplatz. Dort wurde der Winzer und Vorsitzende des Comité de Jumelage schon „verdächtigt“, zum Bier übergelaufen zu sein, verkaufte er anlässlich des Besuchs an einem Stand des Partnerschaftsausschusses doch tatsächlich Tettnanger Bier.

Der Nachmittag wiederum konnte man entspannt zum Bummeln nutzen, ihn auf der Ile de plage auf dem Festplatz verbringen oder sich auch ausruhen, denn der Abend sollte lang werden. Das große Feuerwerk anlässlich des Nationalfeiertags war auf 23 Uhr angesetzt, für die Stadt ein Großereignis, denn viele Tausende Besucher aus der ganzen Region säumten die Ufer des Cher, wollten von der Brücke über dem Fluss oder der Ile de plage, einer Insel im Fluss mit dem Festplatz, dem Lichtspektakel zuschauen.

Wenn man eine Stadt in der Nähe der langen Kette von Loire-Schlössern besucht, drängt sich der Besuch eines solchen natürlich auf. Und so hatten die französischen Gastgeber das Schloss Chambord dafür ausgesucht. Eine Mauer von über 30 Kilometern Länge umgibt den dazugehörigen Park.

Nachdem es Frankreich in das Finale der Fußball-WM geschafft hatte, war es selbstverständlich, dass der Nachmittag zur freien Verfügung stand, um sich entweder auszuruhen oder aber auf dem Festplatz beim Public-Viewing, in den Familien oder einer Bar mit Fernseher das Finale anzusehen. Nach dem Sieg der Franzosen spielte die Tettnanger Lumpenkapelle auf und animierte die französischen Fans zu Jubelstürmen.

Beim Diner im Festsaal gelobten Bürgermeister Bruno Walter, die Vorsitzende des Tettnanger Partnerschaftsausschusses Sonja Hänle und Hans-Dieter Walter als Geschäftsführer des Partnerschaftsausschusses der Bruderschaft des Weines, künftig ordentlich dem Wein aus dem Tal des Cher zuzusprechen und diesen zu loben. Alle drei durften eine Schale Wein genießen und wurden schließlich in die Bruderschaft aufgenommen.

Die Bedeutung der internationalen Freundschaften, wie sie die Städtepartnerschaft zwischen Saint-Aignan und Tettnang seit bald 30 Jahren darstellt, wurde am Abend in allen offiziellen Ansprachen hervorgehoben. Es sei wichtig, weiter aufeinander zuzugehen und sich nicht abzuschotten. Gewarnt wurde vor Tendenzen, die in eine Zeit deuten, wie sie die Menschheit vor 70, 80 Jahren erlebt habe. Dagegen habe man mit der Städtebegegnung ein klares Zeichen gesetzt und so seien solche Partnerschaften nach wie vor wichtig.

Über das Wochenende wurden alte Freundschaften gepflegt, neue begründet, man vereinbarte private Besuche, freut sich schon auf ein Wiedersehen am Weinstand beim Tettnanger Bähnlesfest.