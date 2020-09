Tettnanger besuchen Bundesparteitag der FDP in Berlin

Mitglieder des FDP-Ortsverbands Tettnang haben am Wochenende den Bundesparteitag der Liberalen in Berlin besucht. Hierbei nutzten sie auch die Gelegenheit, sich mit der FDP-Delegation im Europaparlament und insbesondere mit dem baden-württembergischen Europaabgeordneten Andreas Glück über aktuelle europapolitische Themen auszutauschen, wie er Ortsverband mitteilt.

Im Vordergrund stand die Nachbarschaftspolitik im Westbalkan und die in diesem Jahr aufgenommenen Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Die EU müsse diesen eine Perspektive bieten, um Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit glaubhaft zu vertreten, so der Standpunkt der FDP. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich die Länder in Richtung anderer regionaler Großmächte orientieren könnten. Nicht zuletzt böten die Länder des Westbalkan einen großen Pool an qualifizierten und motivierten Fachkräften für Pflege- und Handwerksberufe, welche derzeit dringend in der EU benötigt werden, betonte Ortsverbandsmitglied Christof Ronge.

Aus erster Hand konnte Abgeordneter Andreas Glück über die Entwicklungen zum Europäischen Klimagesetz berichten. Glück bedauert in diesem Zusammenhang, dass in Brüssel eine große Debatte über die Zahlen des Klimaziels zum Jahr 2030 geführt wird, ohne ausreichend den Weg dorthin festzuhalten: „Das zuletzt betriebene Brüsseler Zahlenbingo wird dem Klimaschutz nicht gerecht.“ Zustimmung für die liberale Klimapolitik auf EU-Ebene bekam Glück vom Tettnanger Ortsverbandsvorsitzenden Dogan Cimen: „Ich freue mich, dass sich die FDP als Stimme der Vernunft für einen sinnvollen Klimaschutz im Europäischen Parlament einsetzt“, sagte er.

Als Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Europaparlament schilderte Glück zudem, was die EU aus der Corona-Krise lernen müsse. An sich sei es gut und wichtig, dass ein Großteil der Kompetenzen bei den einzelnen Mitgliedsstaaten bleibt, aber in bestimmten Bereichen brauche es ein Mehr an Europa. Die Tettnanger und Glück sind sich laut Pressemitteilung einig, dass eine gemeinsame Datenerhebung für vergleichbare Maßnahmen und eine europaweite Corona-Gesundheitsampel für eine bessere Einschätzung von Risikogebieten notwendig sei.

Die Tettnanger Liberalen wollen den guten Dialog zwischen Brüssel und der Parteibasis fortsetzen. Schließlich beginne der europäische Geist schon auf kleinster Ebene und die Corona-Pandemie habe nochmals deutlich gezeigt, wie wichtig eine überregionale Zusammenarbeit und ein starkes Europa sei.