Tettnanger Berufsschüler bewirten Angela Merkel & Co.

So viel Polit-Prominenz bedient man nicht jeden Tag: 63 Auszubildende der Landesberufsschule für Hotel- und Gastronomieberufe in Tettnang haben in der ersten Juliwoche den kompletten Service bei der legendären Stallwächterparty der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin gestemmt, so die Schule in einer Pressemitteilung.

Demnach wünschte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch ein Glas Grauburgunder, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen noch etwas Kartoffelsalat: Für junge Auszubildende in der Gastronomie ein nicht gerade alltäglicher Einsatz. 1500 Gäste waren geladen, 2100 sind am Abend letztendlich gekommen: Wer da mit dem Tablett durch wollte, brauchte Professionalität und Durchhaltevermögen.

Verlockungen der Großstadt

„Sie haben gearbeitet, bis ihnen fast die Arme abfielen“, sagt Petra Wilhelm. Sie leitet die Hoga-Berufsschule in Tettnang. Diese ist eine Abteilung der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen. Sie hatte zusammen mit Daniel Grupp, dem stellvertretenden Leiter der Claude-Dornier-Schule und den Service-Lehrkräften Bettina Kaiser, Lutz Kredig und Christine Ederer die Schüler nach Berlin begleitet: eine handverlesene Auswahl der besten angehenden Restaurantfach- und Hotelfachleute, dazu acht ausgesuchte Koch-Azubis. Sie kommen aus Betrieben im gesamten Einzugsbereich der Schule zwischen Allgäu und Tübingen.

Drei Tage war die Gruppe unterwegs. Nach neun Stunden Busfahrt am Vortag gab eseine charmante Führung durch die Landesvertretung und ein leckeres Buffet. „Manche Schüler konnten den Verlockungen der Großstadt nicht widerstehen, doch am nächsten Tag waren alle topfit“, erzählt Petra Wilhelm. Nach einer Schiffstour auf der Spree ging es zum Einkleiden mit T-Shirts zum Party-Motto „Artenvielfalt“ und zum gründlichen Sicherheitscheck.

Hundestaffeln durchsuchten die Landesvertretung nach Sprengstoff und Waffen – für eine Stunde mussten alle in den Keller. Den Service-Einsatz meisterten die Schüler laut der Schule hervorragend, dank guter Organisation, Teamgeist und durchdachten Pausenregelung für alle. Die acht besten Servicekräfte waren im VIP-Bereich eingeteilt, wo sie, umringt von Bodyguards bedienten. Da durfte man nicht nervös werden oder gar kleckern.

Berge gebrauchten Geschirrs

Die größte Herausforderung für alle war zu fortgeschrittener Stunde die Bewältigung von Bergen gebrauchten Geschirrs. Da störte die Tettnanger Azubis weder der Feueralarm mit kompletter Evakuierung zwischendurch, noch konnten sie das Programm mit der Band „Glasperlenspiel“ oder Kabarettist Christoph Sonntag genießen. Um 1 Uhr morgens übernahm ein Unternehmen das restliche Aufräumen und es ging zurück in die Unterkunft.

Seit 15 Jahren schon bewirten die Azubis aus der Landesberufsschule Tettnang bei der Stallwächterparty. Diese Tradition war zuletzt zwei Jahre unterbrochen, unter anderem wegen des Landesjugendwettbewerbs 2017 in Tettnang. Hier war die Berufsschule in Calw zur Stallwächterparty eingesprungen. „Insgesamt wurde unser Einsatz von der Landesvertretung extrem gelobt“, freut sich Petra Wilhelm: „Für uns war das ein Riesenerfolg.“ Für die Schüler ebenfalls: Sie kommen meist aus Betrieben in ländlichen Regionen und können sich selten bei einem Service-Einsatz dieser Größenordnung bewähren. Und es macht sich durchaus gut im Lebenslauf, einmal bei der Stallwächter-Party in Berlin im Service dabei gewesen zu sein.