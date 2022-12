Tettnanger baut alles vom Fachwerkhaus bis zum orientalischen Tempel

Zu Heiligabend oder in der Vorweihnachtszeit bauen viele Familien ihre Weihnachtskrippen auf. Einer, der sich mit der Gestaltung dieser kleinen Welten besonders gut auskennt, ist Josef Rom. Der 75-jährige fertigt seit rund zehn Jahren Krippen – in stundenlanger Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail.

Seit einigen Tagen werkelt Josef Rom bereits an seiner alten Bauernhauskrippe, die ihm ein Kunde zur Restauration übergeben hat. Das imposante Gebilde, ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit strohgelbem Schindeldach, ist eine von zwölf Krippen, die Rom in den vergangenen zehn Jahren gebaut hat.

Detailreichtum ist beeindruckend

Im Vorhof dieser Miniaturwelt stehen Bäuerinnen und Bauern, Schafe und Schweine fressen aus winzigen Futterkrippen. Im Inneren des Gebäudes befindet sich ein Holztisch mit akkurat geschnitzten Stühlen zu beiden Seiten und auf dem Dachboden lagert Gerümpel, das mit einem Flaschenzug auf der Rückseite des Gebäudes nach oben gezogen werden kann.

Der Detailreichtum von Roms Bauten ist beeindruckend und macht aus jeder seiner Schöpfungen ein kleines Kunstwerk. In das Bauernhaus, das nun über die Feiertage in seiner Werkstatt steht, hat er einst um die 600 Stunden Arbeit investiert. Andere Bauten fertigt er in kürzerer Zeit, sagt er. 300 bis 400 Stunden müsse er aber auch da einrechnen. Dies entspricht ungefähr der Arbeit von einem halben bis dreiviertel Jahr.

Auf Inspiration folgt feinste Handarbeit

Am Beginn seiner Projekte stehe immer das Einholen von Inspiration, erzählt Josef Rom, der vor 50 Jahren der Liebe wegen an den See gezogen ist. Ebenjene holt sich der Pensionär vor allem an realen Bauten, wie etwa der Ruinenstätte von Petra im heutigen Jordanien, die den Tettnanger zum Bau einer Krippe im orientalischen Stil angeregt hat.

Nachdem Rom sich für einen Landschafts- und Krippenstil entschieden hat, beginnt der technische Teil der Arbeit. In feinster Handarbeit bohrt, sägt und hobelt er die verschiedenen Einzelteile seiner Miniaturwelten. Zugleich verlegt er Käbelchen und installiert kleine Lampen in der Szenerie, so dass seine Krippen am Ende schön leuchten.

Auch mal eine Krippe mit Plastikdosen

Abschließend werden die Elemente seines Werkes mit speziellen Pigmentfarben bemalt, die auch nach vielen Jahren nicht ausbleichen. Denn eines ist Josef Rom besonders wichtig: Seine Krippen sollen über Generationen hinweg erhalten bleiben. Deshalb baut er sie robust – und mit Farben, die ihren Glanz nicht verlieren.

Bemerkenswert sind an Roms Krippen nicht nur die vielen liebevollen Details, sondern auch die verschiedenen Stile, in denen sie erbaut sind. Traditionelle Krippen findet man im Sortiment des gebürtigen Österreichers nämlich kaum. Stattdessen baut Rom neben Fachwerkshäusern auch Höhlen und orientalische Tempelanlagen. Selbst mithilfe alter Plastikdosen hat Rom bereits ein Häuschen gebaut.

Für alle etwas: Von den Kindern bis zu den Großeltern

Seinen Kunden gefällt die Vielfalt dieser Miniaturwelten. So seien es besonders junge Eltern, die sich für seine Produkte interessieren, erzählt Rom stolz. Das Klischee von Weihnachtskrippen als eine altmodische Tradition, für die sich vor allem ältere Menschen begeistern, scheint im Falle von Josef Roms Arbeiten also nicht zuzutreffen. „Krippen sind eben etwas Zeitloses“, sagt der Künstler. „Deshalb möchte ich auch zeitlose Kunstwerke bauen, mit denen jeder in der Familie etwas anfangen kann, vom Kind bis zu den Großeltern.“

Erst letztens habe ihm einer seiner Kunden geschrieben und erzählt, wie fasziniert sein Sohn von Roms Krippe sei. „So ein Moment ist etwas Besonderes für mich und bestärkt mich in meiner Arbeit“, erzählt Rom mit leuchtenden Augen. Solange er solch gutes Feedback erhalte, werde er sicherlich noch eine Weile weiterbauen.