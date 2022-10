Verkaufsoffener Sonntag in Tettnang - Autoschau bekommt modernen Anstrich

In den aktuellen Zeitgeist hätte eine reine, klassische Autoschau wohl nicht mehr gepasst – weshalb die Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bestehen feiert, nun ein neues Konzept bekommen hat. Am kommenden Sonntag, 23. Oktober, findet von 12 bis 17 Uhr ein Mobilitätstag in Tettnang statt. Erstmals liegt die Organisation der Autoschau im neuen Gewand federführend in der Hand des Cityvereins Tettnang erleben.

Auch der verkaufsoffene Sonntag soll wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt locken. „Wir haben uns gedacht, dass ein Jubiläum auch ein guter Moment ist, um einen Schritt nach vorne zu gehen und so eine Veranstaltung zukunftsfähig zu machen“, erklärt Ann Bauer vom Verein Tettnang erleben. Denn nachdem die Autoschau zwei Jahre lang aufgrund der Pandemie ausfallen musste, habe man in diesem Jahr schnell gespürt, dass das Interesse groß ist, die Veranstaltung wieder durchzuführen.

Ebenso hätten sämtliche Akteure jedoch auch eine Weiterentwicklung des Konzepts positiv gewertet.

Autoschau auch mit Elektroautos

So soll es neben der klassischen Autoschau, bei der verschiedene Autohändler in der Innenstadt ihre Modelle präsentieren, erstmals auch um andere Mobilitätsformen gehen. So beispielsweise Elektroautos, die in der ganzen Stadt verteilt zu finden sein werden. „Viele verschiedene Aussteller haben angekündigt, auch E-Autos mitzubringen“, freut sich Ann Bauer. Für die Zukunft sei angedacht, vielleicht auch einen komplett eigenen Bereich für Elektroautos einzurichten.

„Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was Mobilität für uns bedeutet“, erklärt Ann Bauer den Prozess, wie das neue Konzept entstanden ist. Dabei sei schnell klar geworden, dass auch der Radverkehr am Sonntag eine prominente Rolle spielen muss. So wird es erstmals eine sogenannte Bike-Area in der Lindauer Straße geben.

Dort werden verschiedene Händler zum Thema Fahrrad, Trends und Bekleidung zu finden sein. Auch wird der Parkplatz der Volksbank zu einer großen Probefahrt-Strecke. So können sowohl Kinder als auch Erwachsene ihr Traum-Fahrrad direkt probefahren.

Bobbycar-Rennen findet wieder statt

Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr ebenfalls ihre Türen. Zahlreiche Händler und Gastronomen habe dabei auch spezielle Aktionen geplant, kündigt Ann Bauer an. So werde es beispielsweise eine Modenschau beim Trendhaus Bär in der Montfortstraße geben und auch das beliebte Gewinnspiel soll wieder stattfinden, bei dem als Hauptpreis ein Zeppelinflug für zwei Personen winkt.

Unterhaltsamer Programmhöhepunkt dürfte das traditionelle Bobbycar-Rennen werden, das wieder in der Kirchstraße stattfinden wird. Organisiert von der Metzgerei Forster werden dabei sowohl kleine Rennfahrer beim Kinderrennen als auch Erwachsene beim Firmen- und Vereinsrennen mit dem Bobby-Car die Straße hinunter sausen.