Tettnanger Arzt operiert Kinder mit Fehlbildungen in Westafrika

Wenn in Deutschland ein Kind mit einer Fehlbildung im Magen-Darm-Trakt auf die Welt kommt, wird diese in der Regel direkt in den ersten Lebenstagen operiert. Doch in ärmeren Ländern ist das längst nicht so selbstverständlich.

Kommt es dort zu einer solchen Fehlbildung, müssen die kleinen Patienten oft jahrelang mit schweren Beeinträchtigungen und Schmerzen leben, bis sie operiert werden. Um in solchen Fällen zu helfen, ist der Tettnanger Arzt Dietmar Craß kürzlich mit einem Team aus ehrenamtlichen Helfern nach Afrika gereist.

Vom Säugling bis zum 12-Jährigen ist alles dabei bei den insgesamt 20 Operationen, die Dietmar Craß und sein Team innerhalb einer Woche durchführen. (Foto: Dietmar Craß)

Für die Stiftung Kinderchirurgie ist der Anästhesist regelmäßig in Afrika im Einsatz. Nachdem er im vergangenen Jahr in Äthiopien im OP stand, ging es für ihn und sein Team im November nach Guinea-Bissau. Das kleine Land in Westafrika gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Es ist flächenmäßig etwa so groß wie Baden-Württemberg und hat rund zwei Millionen Einwohner.

Die Anfrage an die Stiftung Kinderchirurgie kam in diesem Fall vom Gesundheitsminister von Guinea-Bissau höchstpersönlich. Denn der sei gleichzeitig sebst Kinderchirurg – und zwar der einzige in ganz Guinea-Bissau, berichtet Dietmar Craß.

Der einzige Kinderchirurg im Land ist der Gesundheitsminister

Im ganzen Land gebe es zudem keinen einzigen Anästhesisten. „Es gibt dort nur sogenannte Anästhesietechniker, die einen Dämmschlaf durchführen können, aber keine Vollnarkosen und erst recht keine Kindernarkose“, beschreibt Craß die Zustände vor Ort.

Craß war in der Vergangenheit unter anderem als Chefarzt an der Klinik Tettnang sowie später auch am Klinikum Friedrichshafen tätig und betreibt seit einigen Jahren eine eigene Praxis für Anästhesie. Er und sein Team, bestehend aus seiner Frau Carmen Craß und Melli Graf, beides Fachanästhesie-Pflegekräfte aus seiner Praxis, sowie zwei Kinderchirurgen aus Leipzig und Südafrika, waren diesmal an einem Kinderkrankenhaus tätig.

Ein Kind leidet an einer Fehlbildung des Darms: Was in Deutschland in den ersten Lebenstagen operiert wird, verursacht in Afrika oft jahrelang starke Beeinträchtigungen für die Kinder. (Foto: Dietmar Craß)

Die Einrichtung sei klein mit sechs Zimmern mit je vier Betten, aber durch den Einfluss einer italienischen Stiftung, die das Krankenhaus unterstütze, seien die Hygienezustände immerhin deutlich besser als beispielsweise in Äthiopien.

Von den Ärzten vor Ort waren sämtliche potenziellen Patienten bereits im Voraus ins Krankenhaus bestellt worden. „Teilweise waren sie mehrere Tage unterwegs“, berichtet Craß. Nach einer ersten Sprechstunde, bei der entschieden wurde, wer operiert werden soll und mit welcher Priorität, legte das Team los.

Mann mit Blinddarmentzündung überlebt nur knapp

Auch der Gesundheitsminister stand mit im OP, allgemein sei die Zusammenarbeit mit den einheimischen Pflegekräften hervorragend verlaufen, meint Craß. Innerhalb einer Woche führten die Mediziner 20 Operationen durch – allesamt mit dem Schwerpunkt Fehlbildungen des Magen-Darm-Trakts.

„Bei uns wird das schon in den ersten Lebenstagen behoben, aber dort ist die Gesundheitsversorgung eine Katastrophe, die Kinder haben oft über Jahre starke Verdauungsbeschwerden durch die Fehlbildungen“, erklärt Dietmar Craß. Das jüngste Kind, das auf dem OP-Tisch lag, war nur wenige Monate alt und wog vier Kilogramm. Der älteste kleine Patient war etwa 12 Jahre alt, so Craß.

Er war zwei Tage lang unterwegs und kam wirklich vor Schmerzen gekrümmt an, Dietmar Craß

Alle Operationen seien glücklicherweise erfolgreich verlaufen und die Patienten könnten künftig ein ganz normales Leben ohne Folgeschäden führen, freut sich der Arzt. Neben Kindern operierte das Team auch noch zwei Erwachsene, die als Notfälle in das Krankenhaus kamen. Darunter sei etwa ein junger Mann um die 30 gewesen.

Auch Wissensvermittlung ist ein Ziel der Einsätze

Nachdem dieser sich schon eine Woche lang mit starken Schmerzen quälte, bekam er mit, dass ein Anästhesist im Land ist und machte sich auf den Weg in die Klinik. „Er war zwei Tage lang unterwegs und kam wirklich vor Schmerzen gekrümmt an“, erinnert sich Craß. Der Mann habe an einer Blinddarmentzündung gelitten und wurde sofort operiert.

Sein Blinddarm sei bereits völlig beschädigt gewesen, inklusive rund einem halben Liter Eiter im Bauch, schildert Craß. Hätte er nicht gerade noch rechtzeitig operiert werden können, hätten seine Chancen sicher nicht gut gestanden, ist sich Craß sicher.

Dabei ist den ehrenamtlich tätigen Medizinern wichtig, bei ihren Einsätzen auch Wissen zu vermitteln. Ein Ziel sei es stets, das Personal vor Ort zu schulen, damit dieses selbstständiger agieren könne. „Wir versuchen immer, auch ein gewisses Know-How dort zu lassen.“