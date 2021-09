Tettnanger Albverein wandert im Ravensburger Stadtwald

Die Ortsgruppe Tettnang des Schwäbischen Albvereins lädt Mitglieder und Gäste zu einer Wanderung im Stadtwald von Ravensburg nahe Hinzistobel herzlich ein. Die Wanderung findet am Donnerstag, 9.September, statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Loretopark in Tettnang.

Die Tour führt vom Wanderparkplatz Hirscheck durch den Wald über das Wildgehege zum Lanzenreuter Weiher. Von dort in Richtung Weingarten und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Dauer der Wanderung beträgt anderthalb Stunden. Eine Einkehr ist vorgesehen. Eine Kurzwanderung wird angeboten. Wanderführer ist Uwe Schipfel. Anfahrt erfolgt in PKW-Fahrgemeinschaften. Die Hygiene-Vorschriften sind einzuhalten.