Tettnang will sich für die Abschaffung von Atomwaffen stark machen

Tettnang will ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen und Stellung beziehen: Am Samstag, 6. August findet dazu ab 20.30 Uhr eine Lichterstunde auf dem Montfortplatz statt, um die generelle Bedrohung durch Atomwaffen in Erinnerung zu rufen und der großen Zahl an Opfern der beiden Abwürfe in Japan zu gedenken. Auch ein Sachvortrag, ein Videobeitrag des Campusrats sowie eine Friedenstaube aus Kerzen stehen auf dem Programm, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Zwar ist Deutschland selbst keine Atommacht, dennoch sind Atomwaffen der Vereinigten Staaten auf deutschem Staatsgebiet stationiert. Auch hat Deutschland den Atomwaffenverbotsvertag der Vereinten Nationen, der am 22. Januar 2021 in Kraft getreten ist, nicht ratifiziert, nimmt dort aber einen Beobachterstatus wahr.

Das steckt hinter der Initiative

1982 wurde die Organisation der „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for peace) gegründet, initiiert vom Bürgermeister der Stadt Hiroshima. Mittlerweile gehören ihr weltweit mehr als 8000 Städte in 163 Ländern an, mehr als 700 davon in Deutschland. Sie setzt sich weltweit für die Abschaffung und Ächtung von Atomwaffen ein sowie dafür, dass die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki die letzten und einzigen bleiben sollen.

Auch Tettnang ist Mitglied bei „Mayors for peace“, dies wurde im Jahr 2008 per Gemeinderatsbeschluss auf Antrag der Grünen beschlossen. So beteiligt sich Tettnang auch am sogenannten „Flaggentag“ am 8. Juli durch das Hissen der Flagge der Bürgermeister für den Frieden am Rathaus. Zuletzt vor zehn Jahren fand auf dem Montfortplatz zum dritten Male eine sogenannte Lichterstunde statt.

Seitdem hat jedoch die atomare Bedrohung nicht abgenommen, im Gegenteil. Stand die Welt schon einmal angesichts der Kuba-Krise kurz vor einer atomaren Auseinandersetzung der beiden Großmächte USA und damals noch der Sowjetunion, so hat ganz aktuell Russland seine Atomstreitkräfte im Zuge des Ukraine-Krieges in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Reichweite russischer Atomraketen beträgt 18 000 km, also über ganz Europa hinaus.

Vortrag zu internationalen Konflikten

Nach der Begrüßung durch den Ersten Beigeordneten Gerd Schwarz wird es am Samstagabend einen kurzen Videobeitrag des Campusrates der Schulen auf dem Manzenberg geben, heißt es in der Ankündigung. Dieser soll zeigen, dass sich die heutige Jugend, die in Frieden aufgewachsen ist, durchaus über die Themen Krieg, Frieden und gewaltsame Konflikte Gedanken macht und sich damit auseinandersetzt.

Als Hauptredner des Abends wird Wolfram Frommlet aus Ravensburg einen Vortrag halten. Er ist Anfang des letzten Kriegsjahres 1945 geboren und war über viele Jahre international bei „Nord-Süd-Projekten“ in Afrika engagiert, schrieb Reportagen über Projekte von Unicef und der deutschen Welthungerhilfe und war außerdem viele Jahre als Journalist bei verschiedenen Radiosendern tätig.

Auch lehrte er an Hochschulen, so auch an der Dualen Hochschule Ravensburg und der FH Weingarten. In seinem Vortrag wird er ganz besonders auf Ursachen von internationalen Konflikten und deren Vermeidung eingehen, denn eine internationale gewaltsame Auseinandersetzung habe meist eine lange Vorgeschichte, ehe sie immer weiter eskaliert, sofern nicht friedensstiftende Maßnahmen ergriffen werden.

Während der Lichterstunde haben die Besucherinnen und Besucher bei Einbruch der Dunkelheit wieder die Möglichkeit, mit Kerzen die Friedenstaube von Picasso zum Leuchten zu bringen. Im Zuge der Aktion werden Spenden zugunsten der Ärzte ohne Grenzen gesammelt. Umrahmt wird die Tettnanger Lichterstunde von einem Ensemble der Musikschule Tettnang.