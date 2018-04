Tettnang will bei Amok-Alarmierung nachrüsten

Die Schulen in Tettnang reagieren bei einem möglichen Amoklauf auf ganz unterschiedliche Weise – und teilweise gibt es noch Verbesserungspotential. Das soll sich aber ändern, verspricht die Stadtverwaltung.

Dass aber auch bestehende Systeme nicht immer so funktionieren, wie sie sollen, hat sich zuletzt in Weingarten gezeigt. Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten am 9. April die Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben auf der Suche nach einem Amokläufer. Bis zu 400 Kinder und Jugendliche versteckten sich in den Klassenzimmern. Dann die Entwarnung: Fehlalarm. Ausgelöst wohl durch eine Telefonanruf an eine spezielle Nummer, die wiederum mit der Lautsprecheranlage der Schule gekoppelt ist. Für großes Aufsehen hat auch gesorgt, dass erst eine Stunde nach Auslösen des Alarms die Polizei alarmiert wurde.

Zurück nach Tettnang: Einen Fehlalarm hat es nach Aussage verschiedener Schulleiter hier noch nicht gegeben. Die verwendeten Alarmierungssysteme sind recht vielseitig, wohl auch weil die Meinungen von Experten und die Voraussetzungen in den Schulen durchaus unterschiedlich seien. Das Thema könne außerdem für viele Eltern, Schüler und auch Lehrkräfte belastend wirken.

An der Grundschule Schillerschule gibt es nach Auskunft von Schulleiterin Lydia Sauter keine Sprechanlage. Eine Durchsage in einer Ausnahmesituation wäre somit überhaupt nicht möglich. Deshalb gibt es einen zentralen Auslösepunkt. Dieser aktiviert ein Klingelzeichen der Schulglocke. Fünfmal läuten bedeutet für die Lehrkräfte, das Klassenzimmer abzuschließen und sich zu verbarrikadieren. Auch von den Fenstern sollen die Schüler dann wegtreten. Das Vorgehen werde aber nicht geprobt, so Sauter, denn die Belastung könne enorm sein, sagt sie und ergänzt: „Die Lehrer wissen natürlich Bescheid.“

Ein ähnliches System nutzt die Uhlandschule in direkter Nachbarschaft. Das Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen setzt ebenfalls auf eine Alarmierung an einer zentralen Stelle und ein Signal durch die Schulglocke. Durchsagen wären zwar rein technisch machbar. Aber davon hätten Experten in der Vergangenheit abgeraten, sagt Schulleiter Otto Reichert.

„Wir müssen überall zu einem gewissen Standard kommen“, fordert Thomas Straub, Schulleiter des Montfort-Gymnasiums. An seiner Schule gibt es derzeit kein Alarmierungssystem. Ihn stört vor allem, dass eine Durchsage vom Schulgebäude aus in die angrenzenden Mensa oder die Sporthalle technisch gar nicht möglich ist. Es müssten auch die anderen Schulen auf dem Manzenberg informiert werden können, sagt er.

Auch für Jürgen Stohr, Schulleiter der Realschule wäre das ein Wunsch. Schließlich gelte es die Schüler in der Sporthalle genauso zu warnen, wie die im Schulgebäude. Die Schule selbst nutzt eine Bandansage, die bei einer Amoksituation händisch aktiviert werden würde. „Das Thema ist sehr heikel“, sagt er aber auch. Schlüsselschalter, die einen Alarm auslösen, hält er nicht für die richtige Lösung. „Je komplexer das System, desto mehr Fehler kann es geben.“ Die psychischen Folgen bei einer fehlerhaften Alarmierung für die Schüler könnten unter Umständen enorm sein.

Die Stadt Tettnang ist als Schulträger verantwortlich für die Systeme zur Amok-Alarmierung an den Schulen. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Stadt nach Aussage von Bürgermeister Bruno Walter damit. „Entgegen der ersten Reaktionen und Absichten auf den damaligen Amoklauf in Winnenden wurde keine einheitliche Empfehlung entwickelt und erarbeitet, wie hier Sicherheit geschaffen werden kann“, bemängelt er. Selbst Experten seien unterschiedlicher Auffassung.

Dass der Schulcampus Manzenberg allerdings ein einheitliches System brauche, fordert Walter mit Nachdruck. Erst vergangenen Januar habe es ein Gespräch mit Experten des Landeskriminalamts, des Polizeipräsidiums Konstanz und der Polizei vor Ort zu dem Thema gegeben. Es gelte ein System zu installieren, das einen möglichen Missbrauch unwahrscheinlich mache und die Schüler nicht in Gefahr bringe. „Die Thematik ist ungeheuer komplex. Es gibt sie leider nicht, die absolute Sicherheit.“ Dennoch verspricht Walter eine Neuerung. In den kommenden Monaten soll ein sogenannter Risikomanager beauftragt werden, der als externer Fachmann die Situation analysiere und Maßnahmen vorschlagen könne. Bis zum zweiten Halbjahr könnte bereits eine Empfehlung stehe, glaubt Walter. Dann könnten auch Ausgaben für eventuelle technische Einbauten in den städtischen Haushalt eingeplant werden.