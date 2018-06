Tettnang verliert mit Bruno Eberle einen engagierten Sympathieträger

Nach sechs Wochen aus der Uniklinik Tübingen zurückgekehrt hatte es sich Bruno Eberle jüngst nicht nehmen lassen, Tettnangs B-Juniorinnen im Ried gegen Frankfurt die Daumen zu drücken. Umso überraschender dann die Nachricht, dass der stets aktive 79-Jährige fünf Tage später verstorben ist. Was in Tettnang bei vielen Trauer auslöst, von Fußballern und Freizeitsportlern (die ihn als Gründungsmitglied in dankbarer Erinnerung haben) über die Kameraden vom Deutschen Roten Kreuz bis in die Gallus-Gemeinde und bei vielen anderen, die „Bruno“ kannten.

15-jährig war er einer der ersten, die nach dem Krieg wieder für den TSV kickten. Als ältestes von fünf Geschwistern war er da noch im Elternhaus in der Wilhelmstraße beheimatet – gegenüber der Kirche, der er zunächst als Ministrant und später in anderen Funktionen verbunden blieb.

Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit zeichneten Bruno Eberle aus. Wurde er gefragt, gab es für ihn kein „Nein“. So leistete er als Sanitäter unzählige Stunden im Dienste des DRK und brachte sich mit Herzblut in „seinem“ Fußballverein wie bei den Freizeitsportlern ein. Viele Jahre als Spieler – der „Elfmeterspezialist“ ist den Älteren in Erinnerung - dann als Jugendtrainer, Staffelleiter und Schiedsrichter hat er dem TSV wie dem Jugendfußball im Bezirk gute Dienste geleistet, für die er zuletzt auf dem Bezirksjugendtag in Haslach eine Ehrung erfuhr.

Als gelernter Industrie-Kaufmann war Bruno Eberle bei der Stadt Tettnang, Stiftung Liebenau, Volksbank Tettnang und MTU Friedrichshafen tätig. Im Tettnanger Stadtbild gehörte er als Radfahrer dazu – oft auf dem Weg hin zum „TSV-Kästle“, das der Tabellen- und Statistikanhänger bis zuletzt pflegte. Bruno Eberle hinterlässt Ehefrau Else und drei Söhne mit Familien. Seinen letzten Weg tritt er heute, Mittwoch, nach dem Trauergottesdienst an, der um 13.30 Uhr in der St.-Gallus-Kirche beginnt.