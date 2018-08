Tettnang und die Geschichte seiner Eisenbahn

Es gibt nur noch wenige sichtbare Spuren der ehemaligen Bahnstrecke, die Tettnang vom Ende des 19. bis weit in das 20. Jahrhundert hinein mit Meckenbeuren verband. Und doch halten die Tettnanger die Erinnerung an ihre Eisenbahn mit dem alljährlichen Bähnlesfest – stets am Tag des offenen Denkmals – wach. Technikgeschichtlich war diese Eisenbahn etwas Besonderes, nämlich die erste elektrische Normalspur und Vollbahn für Personen und Güterverkehr in Deutschland. Besucher gehen auf eine spannende Reise durch die Geschichte in der Sonderausstellung „Tettnang und seine Eisenbahn“ und erfahren alles über den großen Sprung nach vorn, den Tettnang 1895 machte, als im Zuge des Bahnanschlusses auch Telefon und Elektrizität in der ehemaligen Montfort-Residenz Einzug hielten. Das Montfort-Museum bewahrt eine Vielzahl von Objekten aus jener Zeit. Die schönsten Exponate werden ebenso gezeigt wie Wissenswertes zum Thema Eisenbahn. Zwei Sonderführungen im Rahmen des Bähnlesfestes Führung gibt es vormittags und nachmittags im Montfort-Museum. Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 07542 / 51 01 80 oder per E-Mail unter archiv@tettnang.de Es wird gebeten, die Shuttlebusse bis Haltestelle Bärenplatz zu nutzen. Der Eingang zum Montfort-Museum befindet sich hinter dem Torbogen. Foto: Montfort-Museum