Tettnang sucht die Stadtmeister im Tischtennisspielen

Der Tischtennisclub Tettnang weist in einer Mitteilung auf die Tischtennis-Stadtmeisterschaften am Samstag, 19. Januar, hin. Im jährlichen Wechsel mit dem SSV Kau richtet der TTC in diesem Jahr das Turnier aus. Beginn der Spiele für die Jugend ist um 10 Uhr, die Aktiven werden ab 14 Uhr um die Titel im Einzel und Doppel spielen. Meldeschluss für die Wettbewerbe ist jeweils eine halbe Stunde vor Turnierbeginn.

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des TSV Tettnang und SSV Kau und alle sonstigen Tischtennisbegeisterten, die ihren ersten Wohnsitz in Tettnang oder den Teilorten haben. Gespielt wird in der Schillerschulturnhalle an der Weinstraße. Der Tischtennisclub Tettnang freut sich auf rege Beteiligung.