Tettnang startet in die Hauptfasnet

Nach dem Kinderumzug der Feuerhexen am Wochenende und mit dem Kinderball der Tettnanger Narrenzunft in der Stadthalle am Dienstag ist der Startschuss für die Hauptfasnet gefallen – und das nicht nur für die Kleinen. Die Schwäbische Zeitung gibt einen Überblick, was in dieser Woche ansteht und mit welchen Einschränkungen Auto- und Busfahrer zu rechnen haben.

Zwei Stunden hat die Stadthalle am Dienstag den Narren gehört– den springenden Cowboys, den hüpfenden Indianer, den tanzenden Prinzessinen, strahlenden Einhörnern und lachenden Clowns. Mit einem bunten Bühnenprogramm hat die Tettnanger Zunft die kleinen Besucher begeistert. Am heutigen Mittwoch kann sich dann die etwas ältere Generation auf die laut Ankündigung „wildest Fasnetsparty in Town“ freuen: Der Jungzunftrat der Narrenzunft Tettnang richtet traditionell die Juzu-Party im Stadthallenfoyer aus. Einlass ist um 20 Uhr für Jugendliche ab 16 Jahren mit Party Pass. DJ Cheesy sorgt mit einer Mischung aus Party- und Fasnetsmusik für gute Stimmung. Den richtigen Auftakt bietet die „Happy Hour“ ab 20.30 Uhr mit Getränke-Specials. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Am Donnerstag ist in der Stadt dann für jeden was geboten. Um 9.15 Uhr befreien die Narren die Schüler, um 11.30 Uhr beginnen dann die Kinderspiele am Bärenplatz. Um 14 Uhr folgen Rathaussturm und Narrensprung und ab 15 Uhr schließlich der Narrenkappenwettschlenzen am Bärenplatz. Abends findet dann für alle über 21 Jahren der Tettnanger Weiberball in der Sporthalle der Schillerschule statt.

Am Freitag wird dann die Lokalpolitik aufs Korn genommen. In der todernsten Ratssitzung wird am Bromigen Freitag der abgesetzte Bürgermeister samt Gemeinderat vom Zunftrat der Narrenzunft Tettnang unter Vorsitz des Zunftmeisters Michael Pfau vertreten. Mit niveauvoller Satire läuft der Tettnanger Narrenrat regelmäßig zur Höchstform auf. Der Startschuss fällt laut Ankündigung um 18 Uhr im Ratssaal des Tettnanger Rathauses. Die Sitzung wird für eine Sprechstunde des Bürgermeisters unterbrochen. Unqualifizierte Anfragen aus der Bürgerschaft sind durchaus erwünscht, heißt es in der Pressemitteilung.

Umleitungen und Sperrungen

Doch gerade am Donnerstag müssen Verkehrsteilnehmer mit Veränderungen rechnen. So ist der Montfortplatz einschließlich Montfortstraße in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr gesperrt, der Bärenplatz, einschließlich Zufahrten zur Kirch- und Karlstraße von 10.30 und 16.15 Uhr. Die Zufahrt über die Lindauer Straße bis zur Einmündung Storchenstraße bleibt frei. Verkehr aus Fahrtrichtung Bechlingen kommend wird, wie die Stadt mitteilt, innerörtlich über die Kalchen-, Wilhelm- und Bahnhofstraße umgeleitet. Wegen der Sperrung des Bärenplatzes am Donnerstag können auch die Haltestellen „Kirche“, „Bärenplatz“ und „Karlstraße“ nicht angefahren werden. Beim Stadtbus Tettnang entfällt ab 10 Uhr die Haltestelle „Karlstraße“ ersatzlos. Die Haltestelle „Kirche“ in Fahrtrichtung Bechlingen befindet sich in der Wilhelmstraße (Linie 1 grüner Stadtbus). Bei den Linien 1 und 2 entfällt zusätzlich die Haltestelle Martin-Luther-Straße.

Die Haltestelle „Kirche“ (beidseitig) wird bei den Regionalbuslinien 221 und 222 in die Kalchenstraße und bei den anderen Regionallinien in die Wilhelmstraße verlegt. Die Haltestelle „Bärenplatz“ (beidseitig) befindet sich in der Bahnhofstraße (Stadtbushaltestelle). Beim Linienverkehr der RAB Linie 7545 Ravensburg – Tettnang – Wangen befindet sich die Ersatzhaltestelle für „Kirche“ in der Kalchenstraße und die Ersatzhaltestelle für den „Bärenplatz“ in Fahrtrichtung Wangen in der Bahnhofstraße. Bei der RAB Linie 7586 MontfortLinie befindet sich die Ersatzhaltestelle „Kirche“ in der Kalchenstraße und die Ersatzhaltestelle für den „Bärenplatz“ in Fahrtrichtung Friedrichshafen in der Olgastraße.