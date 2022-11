Tettnang spielt am Mittwoch am Manzenberg gegen SVB

Im Nachholspiel der Bezirksliga trifft der TSV Tettnang am Mittwoch, 16. November, auf den SV Bergatreute. Wer um 19 Uhr den Anpfiff erleben will, muss ins Manzenbergstadion kommen – dorthin ist der TSV umgesiedelt, um den Nebenplatz im Ried zu schonen. Der war in letzter Zeit stark belastet, und nur auf ihn sind im Ried die Scheinwerfer der Flutlichtmasten ausgerichtet.

Mit dem Match am Mittwochabend hat der Gastgeber die Chance, von Platz 6 auf Platz 4 vorzurücken – wozu ein Sieg Voraussetzung wäre. Damit steht dann nur noch das Nachholspiel in Neuravensburg aus – angesetzt ist es jedoch erst auf den 4. Mai 2023. In diesem Jahr ist die Steinmaßl-Truppe noch in Leutkirch, zu Hause gegen Kressbronn und abschließend in Brochenzell gefordert.

Am heutigen Mittwoch wird das Tettnanger Augenmerk sicherlich David Berg gelten, der mit derzeit sechs Treffern Top-Torjäger von Bergatreute ist. Die Gäste waren zuletzt spielfrei und hatten davor in Baienfurt mit 3:0 den Kürzeren gezogen. Sie stehen auf Rang 11 und haben gerade mal einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auch für den SV Bergatreute steht also einiges auf dem Spiel.